Rucco: “16 impegni già pianificati per i primi 100 giorni del secondo mandato”

“16 impegni già pianificati per i primi 100 giorni del nostro secondo mandato del centrodestra civico al Governo di Vicenza”. Il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, ha lanciato oggi alla presenza di diversi rappresentanti della coalizione l’agenda concreta dei primi tre mesi e mezzo del prossimo mandato.

“Come abbiamo fatto per 5 anni, anche e soprattutto durante quelli dell’emergenza covid, e come stiamo facendo ogni giorno di questa campagna elettorale, il nostro modo di amministrare ci fa lavorare continuamente sulle azioni pragmatiche che fanno di nuovo correre la nostra città nel futuro del cambiamento che grazie a noi è già realtà. Per questo abbiamo costruito in queste settimane gli incontri a Vicenza con Ministri, Sottosegretari, Parlamentari e Assessori Regionali per condividere progetti e impegni concreti. Per questo oggi presento, d’accordo con la mia squadra del centrodestra civico, i primi 16 impegni operativi dei primi 100 giorni del secondo mandato della nostra coalizione alla guida di Vicenza. Tutti impegni del Comune che hanno già nella Regione e nel Governo due partner decisivi. Sono atti concreti realizzabili e già sostenibili e che non faranno perdere un minuto alla città dal 16 maggio, dopo le elezioni. Si va dal sociale alla sicurezza, dallo sport all’ambiente, dalla mobilità ai lavori pubblici, dalle scuole al turismo ai servizi ai cittadini. Tutto già in agenda e pronto a partire. 5 anni fa quando siamo arrivati ci siamo trovati cassetti vuoti e tutto da costruire, oltre a pesanti eredità, come noto, solo in parte modificabili e che abbiamo modificato dove possibile. Questa volta si parte subito senza perdere neanche un minuto. Il cambiamento è già realtà.”

Ecco i 16 impegni operativi dei primi 100 giorni del secondo mandato della Giunta Rucco del centrodestra civico 2023/2028.

Per una sicurezza ancora più percepita e attiva in città:

1. Avvio delle procedure per l’assunzione dei primi 10 nuovi agenti di polizia locale rispetto ai 50 che arriveranno entro fine mandato (+50% rispetto a oggi), grazie ai quali come già annunciato è stato già pianificata la tempistica del servizio dei vigili di quartiere nei quartieri in cui non è ancora già partita;

2. Conclusione dell’iter formale per la dotazione delle bodycam agli agenti della polizia locale per garantire una maggiore efficacia sul territorio e soprattutto una maggiore sicurezza anche per loro.

Per una Vicenza ancora più vicina alle famiglie e per non lasciare nessuno indietro:

3. Costituzione del fondo “Anziani fragili” per il sostegno alle famiglie sull’assistenza domiciliare agli anziani e per l’integrazione delle rette delle case di riposo;

4. Attivazione del servizio di “pronto soccorso sociale” attivo H24 per tutti i cittadini in difficoltà.

Per muoversi meglio a Vicenza e per un ambiente più pulito:

5. Installazione delle prime 12 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

6. Avvio dei lavori per la creazione della prima isola ecologica interrata;

7. Avvio dei lavori per la realizzazione delle piste ciclabili Vicenza-Caldogno e via della Scola;

8. Attivazione del servizio online per il rilascio del permesso temporaneo per l’accesso in ZTL.

Per un’educazione più vicina alle famiglie vicentine e ai nostri bambini:

9. Avvio dell’analisi di fattibilità per il prolungamento dell’orario di servizio degli asili nido, per aiutare sempre di più le famiglie nell’equilibrio tra lavoro e bambini.

Per Vicenza Capitale dello sport per tutti:

10. Avvio dei lavori per la realizzazione della pista di atletica indoor all’interno del campo sportivo “Perraro”.

Per una Vicenza città turistica sempre più attrattiva:

11. Affidamento dell’incarico per studio di fattibilità per l’accesso turistico alla Torre Bissara che sarà uno dei nuovi luoghi di interesse per i turisti di tutto il mondo.

Per una Vicenza rigenerata e sempre più bella e aperta ai vicentini e al mondo:

12. Avvio dei lavori per la riqualificazione di piazzale De Gasperi e della piazza di Maddalene;

13. Realizzazione della nuova pavimentazione e del nuovo parco giochi in Campo Marzo;

14. Adozione del nuovo Piano degli interventi (con delibera del Consiglio comunale);

15. Approvazione del nuovo Regolamento edilizio (con delibera del Consiglio comunale).

Per servizi online sempre più facili e accessibili:

16. Attivazione dello sportello comunale per il rilascio dell’identità digitale (SPID) che renderà tantissimi servizi pubblici comunali, regionali e nazionali sempre più ad un click dal telefono e dal pc dei cittadini.