Proseguono fino a fine gennaio gli appuntamenti per la comunità energetica rinnovabile di Confartigianato Vicenza

Confartigianato Imprese Vicenza, dopo aver promosso la costituzione di A-CERTA, la comunità energetica rinnovabile di suo riferimento, propone ora una serie di incontri per presentarne la struttura e l’operatività. L’obiettivo di A-CERTA è quello di generare benefici ambientali, economici e sociali per quanti vi aderiscono e per il territorio in cui opera. Nel corso delle serate, che si svolgeranno in tutta la provincia, gli argomenti illustrati saranno quelli dell’autoconsumo e delle Comunità Energetiche Rinnovabili: cosa sono e come possono operare; l’operatività dell’Associazione A-CERTA e come aderirvi, dettagli sul contributo a fondo perduto previsto per i soggetti presenti nei comuni con meno di 5.000 abitanti.

Dopo gli incontri ad Arzignano e Bassano del Grappa, il calendario di appuntamenti prosegue con quelli in programma per giovedì 23 gennaio a Thiene (ore 17.30, Sede Confartigianato di Via F. Foscari, 4) e Asiago (ore 18.00, Sala della Reggenza

Via Stazione, 1); di martedì 28 a Grisignano di Zocco (ore 17.30, Aula Magna Scuola Media Via Pavese, 1) e Barbarano Mossano (ore 18.00, Ex Casa del Fascio

Via 4 Novembre, 43); di mercoledì 29 a Bassano (ore 17.30, Sede Confartigianato Viale Pio X, 75) e Noventa Vicentina (ore 18.00, Saletta Teatro Modernissimo).

Chiude il ciclo di incontri quello di giovedì 30 a Lonigo (ore 18.00, Barchesse di Villa Mugna, Via Castelgiuncoli, 5).

Gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita e si rivolgono a imprese, enti e privati cittadini. Info e iscrizioni sul sito di Confartigianato (www.confartigianatovicenza.it/a-certa-comunita-energetica-rinnovabile)