Prima del Natale: oggi mezza Europa festeggia Santa Claus (Babbo Natale)

Ogni anno, la processione di San Nicola richiama migliaia di spettatori, tra abitanti locali e turisti stranieri, che si radunano per assistere a questa celebrazione carica di storia e simbolismo. Secondo la tradizione, l’evento segna ufficialmente l’inizio dei festeggiamenti di fine anno e la celebrazione del solstizio d’inverno.

In Lorena, la grande sfilata dedicata a San Nicola è un appuntamento imperdibile. Il santo patrono è la figura centrale del corteo, accompagnato da spettacolari carri allegorici realizzati con cura da centinaia di volontari. Artisti e personaggi leggendari, come il temuto padre Fouettard e il macellaio della famosa leggenda dei bambini salvati, aggiungono magia e atmosfera all’evento, rendendolo unico per grandi e piccoli.

Chi era San Nicola?

San Nicola, noto anche come Nicolas de Myre, è il santo patrono di molteplici categorie: dai lorenesi ai bambini, dai marinai ai commercianti. Nato intorno al 270 nell’attuale Turchia sud-occidentale, rimase orfano da giovane e dedicò la sua vita a fare del bene, distribuendo il suo patrimonio tra poveri, vedove e bisognosi.

Morì il 6 dicembre 331 nella città di Myra e venne canonizzato dalla Chiesa, diventando una figura sacra anche nella religione ortodossa. Le sue reliquie, considerate miracolose per la capacità di produrre la cosiddetta “manna di San Nicola” – un olio ritenuto terapeutico – hanno contribuito a diffondere il culto del santo in tutto il mondo cristiano.

San Nicola in Europa

La tradizione di San Nicola, le cui origini risalgono al Medioevo, è ancora oggi celebrata in molte regioni dell’Europa settentrionale e orientale, come l’Alsazia, la Lorena e il Lussemburgo. In Grecia è patrono dei marinai, mentre in Lussemburgo i bambini ricevono regali più abbondanti il 6 dicembre rispetto a Natale.

Considerato l’antenato di Babbo Natale, San Nicola ha anche ispirato la celebre figura vestita di rosso e bianco popolarizzata dal marchio di bibite negli anni ’30. Tuttavia, il santo mantiene una propria identità ben distinta nelle tradizioni locali, celebrata come simbolo di generosità e bontà.

La processione di San Nicola continua a rappresentare una straordinaria occasione per riscoprire valori e storie del passato, celebrando un legame culturale che unisce intere comunità europee.