Possamai presenta il programma: “Proposte serie, non slogan e propaganda”

“Il sindaco uscente ha presentato due materiali elettorali nelle ultime settimane: prima il famigerato giornale del Comune, in edizione speciale pre-elettorale, che ha suscitato tanta comprensibile indignazione nei cittadini; poi pochi giorni fa il suo programma. Ecco, mi piace pensare al programma che presentiamo oggi come a una risposta su tutti i fronti: sia di stile che di contenuti. Con tre grandi differenze. Che nel nostro ci sono contenuti e non attacchi personali. Che non lo abbiamo fatto pagare a negozianti e imprese del territorio, come il foglio comunale. E che non ci sono solo slogan, promesse e rendering immaginifici ma progetti e proposte circostanziati e precisi. Nonostante io sia lo sfidante e lui il sindaco uscente, anche se a volte non sembra”. Così Giacomo Possamai, candidato sindaco per Vicenza alla presentazione del “giornale” che contiene la sintesi del programma 2023-2028. 16 pagine ricchissime di contenuti, tramite le quali i vicentini potranno approfondire i contenuti della campagna elettorale.

“Sono molto orgoglioso del nostro programma – commenta Possamai – frutto del lavoro di centinaia di vicentini che hanno scelto di partecipare ai nostri tavoli di lavoro tematici. Così come della ricerca delle migliori buone pratiche già sperimentate da altre realtà italiane. Un percorso certamente molto elaborato, ma che rende i contenuti del programma “veri” e sentiti, forti di un livello di approfondimento puntuale e, di fatto, pronti per essere concretizzati. È lo stesso metodo che abbiamo applicato alle conferenze del sabato, che fino alle elezioni stanno presentando ogni settimana in dettaglio le nostre idee e proposte sui grandi temi che la città deve affrontare”.

“Tutte quelle idee e progetti – continua il candidato sindaco Possamai – le ritroviamo oggi nel programma. A differenza di Rucco, che ripropone il classico pieghevole ‘pubblicitario’, fatto quasi solo di foto, noi abbiamo scelto la forma di un giornale, per due ragioni. Intanto perché crediamo che i cittadini vogliano approfondimento e serietà, non propaganda. E poi perché volevamo dividere e strutturare le nostre proposte in modo chiaro, per tipologia, per tema e addirittura per quartiere: così, sfogliando queste pagine, ciascuno potrà facilmente trovare ciò che gli interessa di più”.

“Da un sindaco uscente – conclude Possamai – ci si aspetta che parli con i fatti, con i risultati raggiunti, con i cambiamenti visibili. Rucco invece, e lo conferma anche nel suo ‘programma’, continua a parlare come se fosse ancora all’opposizione: con la promessa di mirabolanti cose future e l’attacco volgare e mistificatorio contro gli avversari. Peccato che abbia governato negli ultimi 5 anni, anche se non sembra. La propaganda, come le bugie, ha la gambe corte”.