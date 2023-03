Possamai – Debutto della campagna a Teatro: “Vicenza vuole il cambiamento”

Giacomo Possamai: “Una grande serata di partecipazione, nel segno del cambiamento”

Un vero bagno di folla per il candidato sindaco Giacomo Possamai al Teatro Comunale di Vicenza, ieri sera, al lancio ufficiale della sua campagna. Tutti esauriti i quasi mille posti della sala grande, e diverse centinaia di persone che sono rimaste fuori e hanno comunque deciso di seguire l'evento da un maxi schermo allestito per l'occasione.

“Sono estremamente grato a tutti – afferma Possamai – ed emozionato. Il calore della città significa molto per noi. Il messaggio è arrivato chiaro e forte: Vicenza vuole un cambiamento. Questa è la strada che abbiamo intrapreso, un modello basato sul dialogo, sull’ascolto e sulla proposta, e che ieri sera ha mostrato tutta la sua forza. Voglio ringraziare ognuno dei presenti e soprattutto chi è rimasto fuori. Ci è costato molto non fare entrare tutti ma purtroppo le regole sono regole e i posti erano tutti esauriti”. C’era quasi un altro teatro pieno fuori dal Comunale, una folla che ha accolto con lunghi applausi il candidato del centrosinistra.

La scaletta della serata ha visto esordire sul palco la diciottenne Benedetta Ghiotto, con la sua richiesta di ascolto e coinvolgimento della Vicenza dei giovani. Poi i tre sindaci ospiti che hanno portato le loro esperienze amministrative e si sono soffermati su alcune buone pratiche che possono essere un modello anche per Vicenza: come la mobilità innovativa raccontata da Beppe Sala, la riqualificazione dei giardini dell’Arena a Padova di cui ha parlato il sindaco Sergio Giordani, o l’esempio di partecipazione che è stata la basa dell’azione di Damiano Tommasi a Verona.



Ha chiuso la serata Giacomo Possamai, con un discorso in cui ha esposto la differenza tra due modelli e due visioni di città: “Il futuro di Vicenza passa da questa scelta cruciale, qui, ora – ha detto -. Questa grande partecipazione dà forza e coraggio alla nostra azione, alla nostra sfida. Sapremo unire l’ambizione e il coraggio all’attenzione per le piccole cose”.