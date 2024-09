Politica vicentina – Sicurezza a Vicenza su Rete 4, Formaggio (FdI): “Solidarietà agli steward delle Pantere”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Joe Formaggio, a seguito del servizio sulla sicurezza a Vicenza trasmesso durante la puntata di Fuori dal Coro su Rete 4.

“Il programma Fuori dal Coro ha dedicato ieri sera un servizio alla situazione della sicurezza nella città di Vicenza, e il quadro che ne emerge è inquietante” – afferma il consigliere regionale Joe Formaggio. “Già da alcuni giorni sta circolando un video amatoriale che riprende l’ennesimo episodio di violenza accaduto durante la Notte Bianca, dove gli steward delle Pantere sono intervenuti per bloccare un altro straniero violento nel pieno centro.”

“Il governo sta lavorando sulla regolazione dei flussi migratori, ma il numero di stranieri violenti nelle città è ormai insostenibile. Senza contare l’immigrazione clandestina, che continua a essere un problema grave per il nostro Paese. I clandestini sono numerosi e spesso i più pericolosi. È il momento di riconoscere che esiste una vera emergenza sicurezza nelle nostre città, non solo a Vicenza, ma anche a Treviso e in altre località.”

“Voglio esprimere piena solidarietà e stima per gli steward della Pantere Servizi di Vicenza, che ogni volta affrontano rischi per fermare i violenti, così come alle Forze dell’Ordine che cercano di contenere un fenomeno che sta rendendo le nostre città pericolose per i cittadini onesti.”

“Minacce, spaccio e violenza non devono avere spazio né a Vicenza né in altre città della nostra regione. È necessario mettere l’emergenza sicurezza come priorità assoluta nelle agende a livello locale, provinciale, regionale e nazionale. Dobbiamo agire con decisione e non nasconderci dietro la scusa del disagio. I violenti devono essere allontanati dalle nostre città” – conclude Formaggio.