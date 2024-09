Per Vicenza Comics&Games arriva Cristina D’Avena

Sabato 28 e Domenica 29 settembre 2024 torna l’appuntamento con Vicenza Comics&Games, giunto alla sua ottava edizione. L’evento si svolgerà nel grande Padiglione Quattro di Fiera di Vicenza, dove saranno esposti fumetti, giochi di ruolo, cabinati arcade, e-sport, e tanti altri oggetti cult legati a serie TV e film amati da tutti.

Ospite d’onore dell’evento sarà Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati, che celebrerà i suoi 40 anni di carriera con un concerto sabato 28 settembre alle ore 17:00. Il manifesto dell’evento è stato realizzato dalla matita di Federica Salfo e colorato da Francesca Kaisy Vivaldi, le quali saranno presenti per sessioni di firmacopie durante entrambi i giorni.

Il programma è ricco di appuntamenti imperdibili. Sabato 28 si aprirà con “CUT”, una stand-up comedy sulle censure nei cartoni animati, seguita dall’intervento del duo di commentatori WWE, Michele Posa e Luca Franchini. Alle 15:00 si passerà al doppiaggio con Rossa Caputo e Riccardo Suarez, voci della serie “Hazbin Hotel”. Alle 16:00, sarà la volta di Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti, volti storici di “Bim Bum Bam”, che condivideranno aneddoti e ricordi. A concludere la giornata sarà il concerto di Cristina D’Avena, seguito da una sessione di autografi.

Domenica 29 settembre si aprirà con un format musicale di Edoardo Brugnoli, “ANIME PIANO QUIZ”, alle ore 13:00. Seguirà alle 14:00 la Gara Cosplay, presentata da Sakuya e Giulia Vince, mentre alle 16:00 salirà sul palco Luca Parrella, noto per il suo podcast “L’Inspiegabile”, con un talk dedicato alle storie misteriose. L’evento si chiuderà alle 17:00 con Danilo Bertazzi, celebre per il ruolo di Tonio Cartonio, che presenterà il suo nuovo format “FONDI DI CAFFÈ”.

Oltre agli eventi sul palco principale, i visitatori potranno partecipare alla Mostra Mercato, che ospiterà fumetterie, case editrici, e artisti indipendenti. Spicca la presenza del gruppo di autori del volume “Itarobots”, che sarà disponibile per l’acquisto. Gli appassionati di videogiochi potranno cimentarsi in tornei, sfide su PC e console, oltre a sperimentare cabinati vintage, VR, e Laser Tag.

Non mancheranno spazi dedicati al cosplay e al mondo KPOP, con esibizioni e flashmob. Vicenza Comics&Games offre un’occasione unica per gli appassionati di incontrarsi, fare nuove amicizie e immergersi in nuove sottoculture. I biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito fieredelfumetto.it.