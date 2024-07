Pellizzaro (IYDU) presente alla Convention dei Repubblicani negli USA

La scorsa settimana il vicentino Roberto Pellizzaro, Vicepresidente IYDU (International Young Democrat Union), ha partecipato alla Convention del Partito Repubblicano che si è svolta a Milwaukee.

“Si è respirato un positivo ottimismo per le prossime elezioni di novembre, anche alla luce del scampato pericolo dopo l’attentato a Trump in Pennsylvania, che dai simpatizzanti viene percepito come quasi un segno del destino” afferma Pellizzaro, uno dei pochi italiani invitati a tale evento.

“Tutti i più importanti esponenti del GOP erano presenti a sostegno di Trump.

Anche gli interventi di Nikki Haley e Ron DeSantis a sostegno del candidato repubblicano sono stati accolti positivamente dal pubblico presente e credo abbiano unito il partito in una fase importante come questa.

Questo aspetto è molto significativo in quanto sono stati i suoi due più importanti oppositori alle primarie.

La partecipazione a una convention come questa è stata un’esperienza molto positiva e credo che, indipendentemente da chi sarà il vincitore delle elezioni, l’Italia e l’Europa dovranno continuare a mantenere una forte relazione con gli Stati Uniti”.