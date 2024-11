Ovest Vicentino – Giovane picchia la madre anziana: arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nei giorni scorsi a Valdagno (VI), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto della Stazione locale, sono intervenuti dopo una chiamata al 112 che segnalava una lite in corso in un’abitazione privata. All’arrivo, i militari hanno trovato un’anziana residente di Valdagno, che presentava evidenti segni di percosse e maltrattamenti. La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del SUEM 118 e trasportata all’Ospedale Civile di Valdagno per ricevere cure mediche.

Le indagini rapide hanno permesso di individuare come responsabile dell’aggressione il figlio della donna, che si era già allontanato prima dell’arrivo delle autorità. Il giovane è stato successivamente rintracciato nelle vicinanze e accompagnato alla Compagnia Carabinieri di Valdagno. Dopo le formalità di rito, è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della madre.

Dopo l’udienza di convalida, il giudice del Tribunale di Vicenza ha confermato l’arresto e disposto la permanenza in carcere in attesa di valutare eventuali misure alternative alla detenzione.