Oscar 2025: tutte le candidature per la 97ª edizione. Anche se l’Academy ha già deciso per Emilia Pérez, ecco perché

Le nomination per la 97ª edizione degli Academy Awards sono state svelate, con un elenco di film e performance che promettono una competizione serrata. Dalle opere acclamate come The Brutalist e Wicked fino ad Anora e Conclave, l’attesa per la serata del 2 marzo 2025 cresce sempre di più. Alla fine dell’elenco le motivazioni per le quali è scontata la vittoria su quasi tutti i fronti del musical Emilia Pérez.

Miglior Film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Miglior Attore Protagonista

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Miglior Attrice Protagonista

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, I’m Still Here

Miglior Attore Non Protagonista

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Miglior Attrice Non Protagonista

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldana, Emilia Pérez

Miglior Regia

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

James Mangold, A Complete Unknown

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, The Substance

Miglior Sceneggiatura Non Originale

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Miglior Sceneggiatura Originale

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Miglior Film Internazionale

I’m Still Here

The Girl with The Needle

Emilia Pérez

The Seed of a Sacred Fig

Flow

Miglior Film d’Animazione

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Miglior Documentario

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’État

Sugarcane

Miglior Montaggio

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Miglior Fotografia

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Miglior Scenografia

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Migliori Costumi

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Miglior Colonna Sonora Originale

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Miglior Canzone Originale

El Mal, Emilia Pérez

The Journey, The Six Triple Eight

Like a Bird, Sing Sing

Mi Camino, Emilia Pérez

Never Too Late, Elton John: Never Too Late

Miglior Trucco e Acconciature

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Miglior Sonoro

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Migliori Effetti Visivi

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Con questa lista, l’attesa cresce per una cerimonia che si preannuncia memorabile. Chi saranno i grandi vincitori della serata?

Emilia Pérez, il musical diretto da Jacques Audiard, sembra destinato a trionfare alla 97esima edizione degli Academy Awards. Il film, che unisce una narrazione progressista a un’estetica vivace e una colonna sonora latina travolgente, è già considerato uno dei favoriti, confermando una tendenza ormai consolidata della Academy a premiare opere dai forti messaggi inclusivi e ad anteporre il woke a qualsiasi altra forma di creatività artistica.

La pellicola racconta la storia di un narcotrafficante che decide di cambiare sesso e identità per sfuggire alla giustizia, con Karla Sofía Gascón – attrice transgender – nel ruolo principale. La scelta di affrontare temi come l’identità di genere, la redenzione e l’autodeterminazione rende il film un manifesto di inclusività, in linea con l’evoluzione “woke” di Hollywood degli ultimi anni.

Da qualche tempo, l’Academy sembra orientata a favorire opere che riflettono temi sociali e politici contemporanei, una tendenza che molti osservatori definiscono prevedibile. Film come Nomadland, Everything Everywhere All at Once e CODA hanno già dimostrato quanto l’attenzione a diversità e inclusività sia diventata obbligatoria nella corsa agli Oscar. Un esempio che sta purtroppo limitando le libertà in un ambito artistico che dovrebbe invece aprire a tutte le tematiche.

In ogni caso, Emilia Pérez rappresenta il perfetto candidato per l’Academy: una storia potente, temi attuali e una protagonista che incarna il cambiamento di un’industria in continua trasformazione.