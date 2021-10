Noventa e Pojana – L’Ottobre Rosa in 5 appuntamenti

Tre incontri informativi, un galà e una camminata per ribadire quanto sia fondamentale la prevenzione per la salute della donna. I Comuni di Noventa Vicentina e Pojana Maggiore aderiscono con queste importanti iniziative all’Ottobre Rosa, la rassegna promossa dal Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino con il patrocinio della Regione del Veneto, dell’Ulss 8 Berica, della Provincia di Vicenza, del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza e la collaborazione della Banca di Credito Cooperativo Vicentino.

“Vogliamo sensibilizzare la popolazione femminile, e non solo, sull’importanza di seguire uno stile di vita sano e invitare le più giovani a sottoporsi agli screening previsti perché più la diagnosi è precoce, maggiori sono le possibilità di guarigione – afferma il sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese –. Crediamo che sostenere l’Andos attraverso queste proposte non sia un semplice gesto di solidarietà, quanto un modo per contribuire a dare speranza a tante donne e supportare la professionalità dei medici della nostra Ulss”.

“Esprimiamo grande soddisfazione nel condividere con il Comune di Noventa Vicentina un ricco programma per l’Ottobre Rosa 2021, frutto della sinergia di idee, del coinvolgimento di tante persone e associazioni del territorio, cui va il nostro ringraziamento – aggiunge l’assessore ai servizi alla persona e allo sport del Comune di Pojana Maggiore, Maria Pia Crestale –. Sarà un’occasione per ‘far strada’ insieme a tante donne che vivono la malattia oncologica, per sostenere concretamente l’Andos Ovest Vicentino e per ricordare di prendersi cura di se stessi”.

Gli appuntamenti a Noventa Vicentina

Il ciclo di iniziative si aprirà con una cena di gala a Noventa Vicentina. Ad ospitarla, venerdì 8 ottobre alle ore 19.45, sarà il ristorante “Alla Busa”. La serata, per la quale è previsto un contributo di 30 euro, è aperta a donne, uomini, amici e simpatizzanti. Per informazioni e prenotazioni contattare il 347 0556567 (Simonetta) o il 349 8163989 (Renata).

Seguirà, giovedì 21 ottobre alle ore 20.30 al Teatro Modernissimo, un incontro sul “Pavimento pelvico femminile. Incontinenza: prevenzione e riabilitazione”. Saranno ospiti il dott. Ferruccio Savegnago, medico fisiatra dell’ospedale di Montecchio Maggiore, e la dott.ssa Barbara Roviaro, fisioterapista.

Nella stessa location, mercoledì 27 ottobre alle ore 20.30 interverranno il dott. Graziano Meneghini, direttore della Breast Unit di Montecchio Maggiore, e la psicologa e psicoterapeuta Alessandra Belfontali. Il primo illustrerà quali sono le “Nuove frontiere nella lotta contro il cancro alla mammella”, la seconda si soffermerà sull’importanza del “Dare parola al dolore. Aspetti psicologici nella prevenzione e cura dei tumori al seno”.

Per partecipare alle due serate informative è necessario iscriversi a: prenotazioni@noventavi.it.

Il tema della prevenzione sarà posto in primo piano anche attraverso l’esposizione di due coccarde rosa sulla facciata del municipio per una decina di giorni.

Gli appuntamenti a Pojana Maggiore

Due sono le iniziative proposte dal Comune di Pojana Maggiore. La prima avrà luogo mercoledì 13 ottobre alle ore 20.30 nella Sala polifunzionale “G. Geremia” e vedrà ospite il dott. Pierpaolo Pavan, direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’Ulss 8 Berica. L’esperto spiegherà come “Mangiare bene per vivere sani”, ovvero quale sia l’alimentazione da preferire durante e dopo la malattia oncologica. La conferma di partecipazione va inviata all’indirizzo email cultura@unionecomunibassovicentino.it.

Domenica 24 ottobre, invece, si terrà la terza edizione di “Camminiamo con le donne”, marcia non competitiva di 4-7-14 km organizzata con la collaborazione del Comitato Festeggiamenti di Cagnano. La partenza è prevista tra le ore 7.30 e le 10 a Cagnano, a lato della chiesa. La manifestazione è inserita nel calendario FIASP e vede la partecipazione dei gruppi podistici del territorio.

Le manifestazioni sono a ingresso libero e con obbligo di green pass.