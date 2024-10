Noventa e Basso Vicentino – Attenzione alle truffe

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il territorio della provincia di Vicenza è interessato in maniera significativa dal fenomeno delle così dette “Truffe ad anziani”, ovvero una particolare tipologia di truffe che colpisce prevalentemente persone anziane o fragili. La metodologia utilizzata risulta sempre la medesima: una o più chiamate (per lo più su utenze fisse) con le quali viene riferito da un finto appartenente ai Carabinieri che un congiunto è rimasto vittima di un incidente per il quale rischia di essere arrestato e, per evitare l’arresto, è necessario versare, immediatamente, somme di denaro contante o preziosi ad un “emissario” del Giudice, dell’avvocato o dei carabinieri che si presenterà a casa.

Sottolineando che nessun organo dello Stato può chiedere somme di denaro, nel caso in cui si riceva una chiamata di quel tipo la prima cosa da fare è quella di chiamare immediatamente la Stazione Carabinieri più vicina o il 112 per segnalare l’accaduto avendo l’accortezza di utilizzare un cellulare o altra utenza fissa perchè è possibile che i malfattori, proprio per evitare di essere smascherati, blocchino con ripetute chiamate il telefono fisso sul quale si è ricevuta la prima chiamata.

In via generale si consiglia di NON far entrare in casa nessuna persona che non si conosca direttamente compresi presunti tecnici del GAS, del servizio idrico, presunti medici o similari. Qualora si ricevano richieste in questo senso si consiglia di chiamare la stazione Carabinieri più vicina o il 112 segnalando la presenza, nei pressi dell’abitazione, di una o più persone che chiedono di accedervi.