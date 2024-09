Sabato 21 e domenica 22 settembre al Parco della Pace di Vicenza per la prima volta si terrà l’iniziativa “Vicenza 4X4 Fest” durante la quale verranno esposti mezzi 4×4 per utilizzo privato, per lavoro, competizione, soccoso e sicurezza.

Sarà un’occasione unica per scoprire e apprezzare una vasta gamma di veicoli robusti e versatili, pronti ad affrontare qualsiasi sfida sulla strada e fuori strada.

L’iniziativa, organizzata dal Club Fuoristrada Vicenza ASD con il Comune di Vicenza, sarà innanzitutto una vera e propria festa per tutti. Sono previsti, infatti, spettacoli musicali, attività per i più piccoli, per le famiglie e per gli adulti. Si potrà pranzare e cenare gustando pietanze e bevande a disposizione nell’area street food.

L’ingresso alla zona del Parco della Pace, dove si svolgerà l’evento, è libero con offerta consapevole che verrà devoluta, al netto delle spese, a sostegno delle attività del Centro Servizi del Volontariato e di Volontariato in Rete di Vicenza, con le quali il Club Fuoristrada collabora da tempo.

«Una nuova occasione per utilizzare gli ampi e polifunzionali spazi del Parco della Pace sarà costituita dall’evento del prossimo fine settimana – commenta l’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio -. Con “Vicenza 4X4 Fest” si potranno vedere da vicino veicoli tecnicamente complessi ma anche curiosi che vengono solitamente utilizzati in caso di soccorso o per gestire la sicurezza, ma anche grandi mezzi 4×4 ad uso privato, per le attività lavorative e per competizioni esposti per due giorni nel grande parco cittadino. Gli organizzatori hanno pensato di programmare anche diverse attività di intrattenimento dalle conferenze, alle attività per bambini, alla musica per trascorrere momenti in famiglia o con gli amici con una particolare attenzione verso chi è in difficoltà grazie all’attivazione di una raccolta libera».

La prima giornata, sabato 21 settembre, si aprirà alle 10.30 e si chiuderà alle 24: dalle 18.30 alle 21 musica e balli con dj Dani Ella in collaborazione con Silicon Kafe e dalle 21.15 cover band dai Queen i Figaro magnifico.

Domenica 22 settembre l’area dell’evento sarà aperta dalle 9 alle 22: dj set dalle 18.30 alle 21.15.

In entrambe le giornate a disposizione gonfiabili per bambini, street food, pista off road per auto radiocomandate, conferenze e incontri. Inoltre molti appassionati esporranno i propri veicoli.

L’esposizione dei mezzi sarà esclusivamente “statica”: infatti i veicoli non effettueranno spostamenti a meno che non si tratti di allontanarsi definitivamente dalla zona.

Per informazioni:

Facebook e Instagram Club Fuoristrada Vicenza

https://www.clubfuoristradavicenza.com/

Il Club Fuoristrada Vicenza ASD è attivo da oltre trentacinque anni nel territorio Berico, unendo gli appassionati di 4×4 in tutte le sue espressioni e attivandosi anche nella formazione alla guida consapevole e nelle opere e collaborazioni sociali.

Modalità della sosta durante l’evento

I visitatori potranno parcheggiare nei parcheggi nord e sud del Parco della Pace lungo viale Sant’Antonino. Le persone con disabilità potranno usufruire di un parcheggio all’ingresso dell’area dell’evento.

Per consentire lo svolgimento dell’evento, dalle 9 di sabato 21 settembre alle 23 di domenica 22, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata da ambo i lati in strada Sant’Antonino, dall’incrocio con viale Dal Verme al civico 116. All’altezza dell’entrata al parco della Pace, per i veicoli provenienti da viale Dal Verme è istituita la direzione obbligatoria diritto in strada Sant’Antonino.