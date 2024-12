Nel cuore di Vicenza una nuova filiale di Banca delle Terre Venete

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Mercoledì 4 dicembre è stata inaugurata la nuova filiale di Banca delle Terre Venete in Piazza dei Signori a Vicenza, parte del Gruppo BCC Iccrea. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, il Presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin e il Vicario generale della Diocesi di Vicenza Don Giampaolo Marta, insieme a numerosi rappresentanti delle Associazioni del territorio, delle categorie produttive, consiglieri e collaboratori della Banca.

Il Presidente di Banca delle Terre Venete, Gianfranco Sasso, ha sottolineato che l’apertura della filiale in un periodo di tendenze alla desertificazione bancaria dimostra l’impegno della Banca nel fornire servizi di alta qualità. “Abbiamo investito in tecnologia per mettere a disposizione dei nostri clienti strumenti avanzati, ma la relazione resta il nostro punto di forza”, ha dichiarato Sasso. La Banca si concentra sull’ascolto e sulla vicinanza, valori fondamentali che guidano la sua attività.

Don Giampaolo Marta, assieme al parroco dell’Unità Pastorale Centro storico Don Ivano Maddalena, ha benedetto i nuovi locali e il personale della filiale.

Il Direttore Generale di Banca delle Terre Venete, Eugenio Adamo, ha ricordato che la Banca è presente a Vicenza con quattro filiali e ha annunciato l’apertura imminente di un nuovo sportello in Corso Padova. La filiale inaugurata rappresenta un presidio per la consulenza alle imprese e la gestione dei patrimoni, con l’opportunità di effettuare operazioni bancarie anche tramite l’Area Self.

Il Responsabile della filiale, Marco Zarantonello, ha presentato il team operativo, inclusi i collaboratori delle filiali di Viale Mazzini e Viale Margherita.

La cerimonia si è conclusa con un brindisi sotto l’albero di Natale, segnando un ulteriore passo nella crescita e nel servizio della Banca alle famiglie e alle imprese vicentine.