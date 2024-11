Natale a Caorle: arriva anche i Grinch

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Le festività natalizie a Caorle si annunciano più magiche che mai con il ritorno del Caorle Christmas Time. Dal 7 dicembre al 6 gennaio, il villaggio di Natale si estenderà con oltre ottanta casette, un luna park, una pista di pattinaggio extralarge e tantissime attrazioni per tutte le età.

Un mercatino tra i più lunghi d’Europa

Quest’anno il villaggio natalizio si amplia ulteriormente, trasformando le vie cittadine in un percorso tra luci, sapori e tradizioni. Il mercatino di Caorle, con oltre 80 casette, si conferma uno dei più estesi d’Europa, attirando ogni anno migliaia di visitatori. Per l’occasione, saranno aperti campeggi, hotel e strutture ricettive, con spazi dedicati anche ai camper.

Il Grinch arriva a Caorle

Una novità assoluta sarà il Grinch, l’iconico “antagonista del Natale”, che intratterrà grandi e piccoli con le sue marachelle e accoglierà i visitatori nella sua casa in Campo Trino Bottani, dove sarà possibile scattare una foto ricordo.

Il gusto del Natale: tra tradizione e novità

Per gli appassionati di enogastronomia, il Villaggio dei Pescatori in Piazza Sant’Antonio offrirà il meglio del pescato locale abbinato ai vini di Caorle, con showcooking che celebrano la tradizione culinaria del territorio. Non mancheranno la FoodLand, dedicata al cibo di strada, e il Villaggio di Cioccolato, un paradiso per i più golosi.

Babbo Natale, marzapane e pattinaggio

I più piccoli saranno protagonisti grazie alla Casa di Babbo Natale in Piazza Pio X e al Villaggio di Marzapane in Campo degli Oriondi, dove potranno costruire casette di dolciumi con l’aiuto degli animatori. La nuova pista di pattinaggio, la più grande mai realizzata, sarà aperta anche di notte nella zona Salita dei Fiori, accanto alla ruota panoramica e alle giostre del luna park.

Eventi e spettacoli per tutti

La programmazione prevede appuntamenti per ogni gusto: mongolfiere, fuochi d’artificio, i suggestivi krampus, performance teatrali e spettacoli di giocoleria. La Music Arena fronte mare ospiterà musica dal vivo, DJ set e show, grazie alla collaborazione con Radio Piterpan e Radio Bellla & Monella. Per gli amanti dell’antiquariato e delle curiosità, Via Luigi del Moro sarà il punto di riferimento con un mercatino dedicato a oggetti d’epoca, fiori e piante.

Videomapping e arte sulle facciate storiche

L’arte e la tradizione saranno protagoniste con il videomapping sulle facciate storiche di Caorle. In Piazza Vescovado, il Duomo diventerà una tela animata con opere di Caravaggio, Tiepolo, Botticelli e Leonardo, accompagnate dalla musica dei giovani artisti locali e delle scuole del territorio. L’opera, dal titolo Maria, donna del presente, sarà visibile ogni sera dalle 17 alle 21.40.

Il Natale a Caorle si preannuncia come un’esperienza imperdibile per tutta la famiglia, tra magia, sapori autentici e spettacoli unici.