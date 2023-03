Nasce la lista Possamai Sindaco. Coordinatore Giovanni Diamanti: “Sarà uno specchio delle migliori energie vicentine”

Nessun esponente di partito, ma 32 persone scelte per competenze specifiche, pronte già dal giorno dopo il voto a lavorare per la città. Questa la composizione della lista “Possamai Sindaco”, che si prefigge di essere il riferimento dei tanti vicentini che non hanno più una casa politica, e allo stesso tempo di parlare a mondi che cercano risposte chiare sui temi dell’ambiente, della sanità pubblica, dei diritti. A coordinarla, da non candidato, è Giovanni Diamanti, fondatore di Quorum-YouTrend, tra le più importanti realtà italiane nel settore dei sondaggi e della comunicazione politica e istituzionale, saggista, commentatore televisivo e docente. Negli ultimi anni Diamanti ha diretto la campagna elettorale di Damiano Tommasi a Verona, e curato le strategie elettorali per Sala, Nardella, Zingaretti, Giordani, De Luca e Gualtieri.

“Questa è una lista nata per unire – dice Diamanti -. Per unire persone che alle elezioni politiche votano partiti e coalizioni diverse, e per unire realtà e mondi cittadini apparentemente distanti. Qui sono tutti riuniti sotto l’insegna della propria città: essere civici vuol dire questo. La lista Possamai Sindaco sarà la grande novità di queste elezioni: nessun candidato ha avuto esperienze politiche o amministrative negli ultimi vent’anni, tutti sono stati scelti esclusivamente per meriti e competenze. È una lista che incarna lo spirito della candidatura di Giacomo Possamai: trasversale, con uno sguardo aperto al futuro, capace di aggregare attorno a sé mondi diversi”.

I candidati della lista verranno presentati ufficialmente lunedì prossimo e, promette Diamanti, “rispecchieranno compiutamente tutti i valori che animano la candidatura di Giacomo, a partire dall’orientamento all’innovazione e al futuro. Sarà l’arma in più della nostra coalizione per vincere le elezioni, e la scommessa è che il suo dato possa rafforzare la già forte caratterizzazione civica della coalizione”.