Mostra del Cinema di Venezia 2023, ecco i film che potrebbero essere in concorso

La Mostra del Cinema di Venezia 2023 quest’anno arriva all’80esima edizione. La kermesse aprirà le danze il prossimo 30 agosto e potrebbe essere la vetrina per alcuni dei film più attesi della prossima stagione cinematografica. Sul web intanto arrivano le prime indiscrezioni. Ci sarebbero buonissime probabilità di vedere Michael Mann con il suo “Ferrari”, il biopic su Enzo Ferrari in cui Adam Driver interpreta il celebre imprenditore modenese. Sofia Coppola potrebbe arrivare al Lido con “Priscilla” e Roman Polanski con il suo ultimo “The Palace”. Sul versante del cinema italiano, sembra ormai certa la presenza in concorso di Matteo Garrone e del suo film “Io Capitano”. Sarebbe anche certo l’arrivo di Luca Guadagnino, che dopo aver preso il premio per la miglior regia con “Bones and All”, ci riprova con “Challengers”, il nuovo film che vede la giovanissima Zendaya nelle vesti di una talentuosa ex tennista.Tra le pellicole che potrebbero invece essere fuori concorso spiccano “Napoleon” di Ridley Scott e “DogMan” di Luc Besson. Al momento, quindi, l’unica certezza dell’edizione numero 80 della Mostra del cinema di Venezia sembra essere la giuria, che avrà l’arduo compito di assegnare i premi. Ci saranno tre registi piuttosto giovani: Damien Chazelle, l’autore di “Whiplash” e “La La Land”, che presiederà il Concorso, Alice Diop, reduce dal successo lo scorso anno con “Saint Omer”, che sarà a capo della giuria di Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, e Jonas Carpignano, noto per la regia di “A Chiara”, che presiederà la sezioni Orizzonti.