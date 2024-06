MONDO – Gli attivisti del clima prendono di mira Stonehenge con vernice arancione (VIDEO)

Due persone sono state arrestate dopo che gli attivisti di Just Stop Oil hanno spruzzato vernice in polvere arancione su Stonehenge.

Rishi Sunak ha condannato l’azione, definendola “un vergognoso atto di vandalismo nei confronti di uno dei monumenti più antichi e importanti del Regno Unito e del mondo”.

Il leader laburista, Keir Starmer, ha criticato il gruppo, definendolo “patetico” e aggiungendo: “I responsabili devono affrontare tutta la forza della legge”.

Alcuni membri del pubblico hanno tentato di fermare l’azione e un visitatore è riuscito a strappare una bomboletta spray a uno dei manifestanti.

La polizia del Wiltshire ha dichiarato: “Abbiamo arrestato due persone in seguito a un incidente a Stonehenge questo pomeriggio. Verso mezzogiorno abbiamo risposto a una segnalazione secondo cui due sospettati avevano spruzzato vernice arancione su alcune pietre. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno arrestato due persone sospettate di aver danneggiato l’antico monumento. Le nostre indagini sono in corso”.

La protesta è avvenuta mentre migliaia di druidi e festaioli si preparavano a recarsi al monumento per il solstizio d’estate.

Sean Moran, una guida, ha detto: “È stato devastante. Ero molto arrabbiato. Ci stavamo divertendo moltissimo quando è successo. Ci sono licheni vivi su quelle pietre. Biologi da tutto il mondo vengono a studiarli… Ci hanno pensato?”.

Paul Anderson, che stava visitando le pietre da Newcastle upon Tyne, ha detto: “Eravamo dall’altra parte e abbiamo visto molta nebbia arancione. Non riesco a capire come possa essere una buona pubblicità fare una cosa del genere a un monumento antico. Venendo da Newcastle, dopo che l’albero Sycamore Gap è stato abbattuto, è incredibile”.

Sua moglie, Elaine Anderson, ha aggiunto: “Ha rovinato la giornata, ma non la vacanza. Non glielo permetterò. Come osi? È l’ultima cosa che ti aspetteresti”.

Mike e Julie, che non hanno voluto rivelare i loro cognomi e sono venuti dalla costa occidentale degli Stati Uniti per visitare Stonehenge, hanno detto che è un peccato che il sentiero intorno alle pietre sia stato chiuso dopo l’incidente. Mike ha detto: “Stanno rovinando tutto per le persone che sono venute da tutto il mondo per avere il loro momento e vederlo”.

In una dichiarazione, Just Stop Oil ha affermato che è giunto il momento di “un’azione megalitica” e ha chiesto al prossimo governo britannico di concordare un piano per fermare l’estrazione e la combustione di petrolio, gas e carbone entro il 2030.

La dichiarazione diceva: “Continuare a bruciare carbone, petrolio e gas comporterà la morte di milioni di persone. Dobbiamo unirci per difendere l’umanità, altrimenti rischieremo tutto. Ecco perché Just Stop Oil chiede che il nostro prossimo governo firmi un trattato giuridicamente vincolante per eliminare gradualmente i combustibili fossili entro il 2030”.