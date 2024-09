Mondo – Cannes finisce sott’acqua senza alcuna allerta meteo

Questa mattina, molti abitanti di Cannes hanno documentato con video la scena che si sono trovati di fronte al risveglio: strade trasformate in torrenti, con bidoni della spazzatura e arredi urbani trasportati via dalla corrente, mentre diverse auto lottavano contro l’acqua.

Il sindaco di Cannes, David Lisnard (LR), ha espresso sorpresa su X per la mancanza di un’allerta meteo prima dell’inizio di queste piogge intense. Il primo cittadino ha dichiarato di sperare in un “ripristino della situazione in mattinata” e ha incoraggiato i cittadini a tenere duro di fronte a questo maltempo inatteso.

Per sicurezza, diversi settori della città, tra cui il Commandant Maria, la rue de Mimont e la parte bassa dell’avenue Gallieni, sono stati chiusi alla circolazione. Anche i passaggi sotto i binari verso il boulevard du Midi sono stati bloccati.

Ange Noiret, esperto meteo di TF1, ha ricordato che era stata emessa un’allerta gialla per Cannes, sottolineando che, se la depressione si fosse spostata solo di pochi chilometri, l’impatto sarebbe stato molto minore. Tuttavia, resta da determinare se il livello d’allerta fosse adeguato a questo evento molto localizzato.