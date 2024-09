Mondo – California in fiamme: maxi incendi ed evacuazioni

Allerta in California per l’incendio nella contea di San Bernardino. Più di 10.000 persone sono state evacuate durante il fine settimana a causa di un vasto incendio boschivo che i vigili del fuoco non sono riusciti a contenere.

Denominato “Line Fire”, l’incendio è iniziato giovedì 5 settembre e si è rapidamente esteso durante la notte tra sabato e domenica, spingendo il governatore Gavin Newsom a dichiarare lo stato di emergenza. Le fiamme minacciano migliaia di abitazioni, attività commerciali e altri edifici nella regione a est di Los Angeles. Nella mattinata di domenica, le autorità hanno emesso ordini di evacuazione per i residenti di Running Springs e Arrowbear Lake, che contano complessivamente oltre 6.000 abitanti. Secondo CBS News, l’incendio è attualmente il quinto più grande attivo in California, quadruplicando la sua estensione nel corso di sabato.

Le autorità hanno segnalato che le attuali condizioni meteorologiche stanno causando un “comportamento molto irregolare” delle fiamme, aggravato dalla siccità estrema della zona. Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti durante le operazioni di spegnimento.

Secondo gli scienziati, la superficie bruciata durante l’estate nel nord e nel centro della California è quintuplicata tra il 1996 e il 2021, principalmente a causa del cambiamento climatico.