Mondo – Arrestato in Norvegia il figlio della principessa ereditaria: è accusato di stupro

La polizia norvegese ha annunciato martedì 19 novembre l’arresto di Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia, con l’accusa di stupro. Il 27enne, nato da una relazione precedente al matrimonio della madre con il principe Haakon nel 2001, è stato fermato lunedì sera. Secondo il comunicato della polizia, è sospettato di aver avuto rapporti sessuali con una persona “incosciente o incapace, per altri motivi, di opporsi all’atto”.

L’identità della presunta vittima non è stata resa nota. Questo non è il primo episodio legale che coinvolge Høiby: lo scorso settembre era stato arrestato per aver violato un’ordinanza restrittiva nei confronti di una donna, accusato di averla ferita. In passato, è stato anche imputato per violenza domestica e minacce contro altre donne.

Marius Borg Høiby è cresciuto con la madre, il patrigno principe Haakon e i suoi fratellastri, la principessa Ingrid Alexandra, 20 anni, e il principe Sverre Magnus, 18 anni. A differenza di loro, non ha mai ricoperto ruoli pubblici ufficiali.