MONDO – Affetto da Parkinson, guarisce dai tremori grazie ad una nuova terapia

Neville Waterstrom, un australiano di 74 anni affetto dal morbo di Parkinson, è riuscito a bere un bicchiere d’acqua senza tremare per la prima volta in anni, grazie a una tecnica innovativa. Waterstrom ha testimoniato il suo successo in un video diffuso online, dopo aver ricevuto un trattamento a ultrasuoni mirato presso il Gold Coast University Hospital. Questa tecnica, mai utilizzata prima in Australia, ha l’obiettivo di fermare i tremori caratteristici del Parkinson.

Sebbene sia già stata impiegata in paesi come la Svizzera e la Spagna, la tecnica è ancora oggetto di dibattito tra gli specialisti e viene proposta raramente.

“Questa tecnica consiste nel far convergere più di mille ultrasuoni su una regione specifica del cervello affetta dal morbo di Parkinson,” ha spiegato Marie Fuzzati, direttrice scientifica dell’Associazione France Parkinson, in un’intervista a Le Figaro. “È necessario essere estremamente precisi, fino al millimetro, poiché l’area interessata è vicina a quelle coinvolte nella parola e nella memoria,” ha continuato, sottolineando che un minimo errore potrebbe causare effetti negativi irreversibili.