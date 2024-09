Mondo – Abbondanti nevicate in Sudafrica: fenomeno rarissimo (foto)

Forti nevicate hanno colpito la regione di Durban, nell’est del Sudafrica, sorprendendo la popolazione e bloccando gli automobilisti per tutta la notte. Nonostante la vicinanza all’Oceano Indiano, la strada nazionale che collega Durban a Johannesburg è stata interrotta in più punti a causa della neve, che in alcune aree ha raggiunto i due metri di altezza. Le autorità locali sono in piena mobilitazione per far fronte a questo evento meteorologico eccezionale. Le pianure della provincia di KwaZulu-Natal sono coperte da un manto nevoso che si estende per chilometri, lasciando attoniti gli abitanti.

In un video pubblicato sui social, una donna bloccata in autostrada testimonia l’incredibile quantità di neve, a pochi chilometri dal mare: “Siamo fermi in autostrada, guarda quanta neve!”. Un padre, che ha portato i suoi figli a vedere il fenomeno, racconta: “Abbiamo viaggiato tre ore per arrivare qui. Non vedevamo così tanta neve da anni. È incredibile!”. Ulteriori nevicate sono previste nelle prossime ore in altre parti del Paese, rendendo la situazione ancora più insolita per la regione.