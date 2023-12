Miss per la Vita, Fidas Vicenza in pista per spronare i giovani vicentini a donare

“Noi giovani abbiamo grandi opportunità per informarci e compiere passi importanti. Non dobbiamo tirarci indietro ed aver paura quando si tratta di fare del bene al prossimo ed a noi stessi”. Con queste parole la neoeletta Gaia Gonzato, che indossa la fascia di miss per la Vita – Fidas Vicenza, sprona i giovani, suoi coetanei, ad informarsi, a non aver timori o fare passi indietro rispetto al dono del sangue.

La giovane miss, eletta nell’ambito del concorso Miss provincia di Vicenza, ha 20 anni, ha frequentato il liceo scientifico Quadri di Vicenza e, attualmente, studia infermieristica all’Università di Verona, nella sede di Vicenza. Tra i suoi hobbies, che pratica anche come allenatrice, il nuoto sincronizzato.

“Sono diventata donatrice di sangue dopo l’incontro fatto alle scuole superiori con i donatori Fidas – spiega Gaia – e mi sono sentita ancora più consapevole dell’importanza della donazione dopo la mia esperienza di tirocinio in ospedale, in cui ho potuto vedere personalmente il ‘miracolo’ che una sacca di sangue può fare ad una persona malata”.

Una giovane determinata, dunque, che intende svolgere il proprio ruolo di testimonial di Fidas Vicenza con convinzione e tenacia, perché donare il sangue è anzitutto un atto d’amore: per gli altri, che possono essere salvati in un momento delicato della vita, ma anche per se stessi, in quanto serve a monitorare costantemente il proprio stato di salute, quindi a prevenire eventuali malattie o a trattarle tempestivamente.

In occasione del Natale, ma non solo, Gaia Gonzato intende lanciare ai giovani un messaggio inequivocabile e forte: “amici, dovete informarvi di più, perché credo che ci sia ancora un po’ di disinformazione sull’iter della donazione, che porta molti miei coetanei, e non solo, a fare un passo indietro. Siate consapevoli del bene che potete fare, con veramente poco”.

Nella foto, da sinistra: Chiara Peron, presidente di Fidas Vicenza, Gaia Gonzato, miss per la Vita – Fidas Vicenza e Giovanni Fortunato, presidente del Gruppo Fidas di Costabissara, Gruppo di appartenenza di Gaia Gonzat