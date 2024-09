Mese mondiale dell’Alzheimer: concerto dell’Orchestra giovanile vicentina

Mese mondiale dell’Alzheimer

Venerdì 13 settembre, dalle 15.30, nella Residenza Monte Crocetta di Ipab di Vicenza, un concerto dell’Orchestra giovanile vicentina.

Venerdì 13 settembre, con inizio alle 15.30, nella Residenza Monte Crocetta, in via Biron di Sopra, 80, Ipab di Vicenza organizza, in occasione del Mese mondiale dell’Alzheimer (la Giornata mondiale si celebra il 21), l’”Aperitivo in viola”, colore della pianta myosotis, conosciuta anche come “Non ti scordar di me”.

L’evento, aperto al pubblico, vedrà protagonista 70 elementi dell’Orchestra giovanile vicentina, che sarà diretta dai proff. Mariano Doria e Michele Sguotti, che hanno accolto l’invito ad esibirsi gratuitamente, dimostrando così grande sensibilità.

Il resto del pomeriggio sarà dedicato in particolare ai familiari, al personale, ai volontari, e ai circa 100 ospiti della struttura, 50 dei quali affetti da demenza e disturbi del comportamento, residenti nei due reparti protetti “Tulipani”.

«Già dallo scorso anno – sottolinea il presidente di Ipab di Vicenza, Achille Variati, che porterà il proprio saluto ai partecipanti -, si è giustamente ripresa una consuetudine che rischiava di andare perduta, il “Settembre Alzheimer”, che per molti anni ha visto realizzare una serie di eventi da parte dell’Ulss 8 Berica, del Comune e di Avmad, alcuni dei quali in collaborazione con Ipab di Vicenza. Purtroppo, il Covid come in molti altri casi, ha interrotto questo tipo di iniziative ma, almeno per quanto ci riguarda, non abbiamo dubbi sul fatto che proseguiranno anche in futuro».

Sarà, questa, anche l’occasione per presentare un’esposizione di quadri realizzati dagli ospiti dei reparti “Tulipani”, all’interno di un percorso di stimolazione espressiva condotto dalle educatrici della Residenza. Una sorta di “collettiva”, tramite la quale Ipab intende evidenziare anche la decennale collaborazione con Gallerie d’Italia Vicenza. Dallo scorso anno, infatti, grazie alla disponibilità del vicedirettore Elena Milan, si è avviato uno specifico progetto per la Residenza Monte Crocetta, con percorsi dedicati alle persone con demenza e con la partecipazione a veri e propri laboratori artistici, ideati appositamente considerando le caratteristiche dei singoli partecipanti.

Inoltre, lo scorso anno è stata attivata una nuova collaborazione con la famiglia Motterle e in particolare con l’architetto Alberto Motterle, che sarà presente all’evento, che ha messo a disposizione Villa Zileri, anche in questo caso con percorsi guidati per la visita agli affreschi Tiepoleschi e alle altre opere, oltre che con passeggiate nel meraviglioso parco.