Mamma, le serie turche!!!

di Alessandro Cammarano

Una volta si diceva, soprattutto a Roma “Mamma li turchi!”: il detto, che esprime un moderato dissenso-disprezzo verso qualcosa che turba la routine; i “Turchi” era un generico per i popoli del mediterraneo meridionale che potevano invadere l’Italia – i cosiddetti “Mori” – e lo facevano risalendo anche i fiumi, fiumi navigabili come lo era il Tevere che, ai tempi degli antichi romani lo risalivano fino al Porto di Ripetta, ben oltre Castel Sant’Angelo per intenderci.

Che i Turchi ci invadano risalendo i patri corsi d’acqua è oramai piuttosto improbabile, però una colonizzazione strisciante sta sistematicamente avvenendo altri canali più facilmente navigabili, quelli televisivi.

Negli ultimi anni, le serie tv turche sono diventate un fenomeno globale, affermandosi in numerosi Paesi grazie alla loro capacità di mescolare elementi culturali tradizionali con temi universali, come l’amore, il dramma familiare e il potere; il tutto con una recitazione che rimanda direttamente ai primordi delle telenovelas latinoamericane, tutte smorfie e gestualità da avanspettacolo.

Non a caso, dunque, queste produzioni, conosciute come dizi, hanno conquistato una vasta audience internazionale, in particolare in Medio Oriente, America Latina, Europa e persino negli Stati Uniti, grazie anche alle piattaforme di streaming che ne hanno facilitato la diffusione.

Ma perché tanto favore di pubblico?

Perché le storie, pur essendo spesso radicate nella cultura e nella tradizione turca, toccano corde emotive universali: amore, vendetta, amicizia, conflitti familiari e, spesso, storie di redenzione: ovvero tutta la fuffa dei romanzetti Harmony, insieme alla melassa di Barbara Cartland, Rosamunde Pilcher e Danielle Steel a portata di telecomando.

Un altro elemento che contribuisce al “fascino” delle serie turche è la durata degli episodi. A differenza delle serie occidentali, ogni episodio di una dizi può durare fino a due ore o più, il che permette di sviluppare a fondo i personaggi e le trame, offrendo agli spettatori un’esperienza avvolgente.

Ma quali sono le serie più popolari e amate? Se siete appassionati del genere e Kubra – la fiction che ha per protagonista Djokàn (diventato un eroe veneto), per intenderci – vi ha stregati, allora non potete perdervi queste: tutte gratuite e tutte su Mediaset Infinity.

Per chi ama le storie d’amore arricchite da scene d’azione, è disponibile la serie Endless Love, nella quale la trama segue Kemal e Nihan, che affrontano vari ostacoli nel tentativo di vivere liberamente il loro amore: riusciranno a realizzare il loro sogno? Scopritelo voi …

Poi abbiamo The Family (Alie), che narra la storia tra Aslan, membro di una potente famiglia criminale di Istanbul, e Devin, una brillante psicologa. Aslan è interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ, noto anche per i ruoli in La ragazza e l’ufficiale e Brave and Beautiful, quest’ultima, un mix tra romance, dramma e thriller, racconta l’amore proibito tra Cesur e Suhan, appartenenti a famiglie rivali.

Tra le serie più seguite, a quanto è dato vedere dai dati d’ascolto, c’è anche Terra amara, che ha conquistato il pubblico italiano dal suo debutto nel 2022. Ambientata nella Turchia degli anni Settanta, la serie segue Zuleyha, una donna che lotta per amore in un mondo pieno di intrighi, omicidi e misteri.

Un altro thriller è Interrupted – L’amore incompiuto, che racconta la storia di Ozan ed Elif, interrotta dalla morte di lui. Ozan si risveglia nel corpo di Kadir e deve riconquistare Elif, oltre a scoprire il proprio assassino.

Per coloro che sono alla ricerca di storie d’amore più leggere, c’è Everywhere I Go – Coincidenze d’amore, con protagonisti Selin e il suo capo Demir, costretti a convivere sotto lo stesso tetto. Inoltre, Dreams and Realities – La forza dei sogni racconta di cinque amiche la cui vita cambia dopo l’omicidio di una di loro.

Un’altra storia d’amore è quella tra Eda e Serkan in Love is in the Air, due persone agli antipodi attratte l’una dall’altra. Nella puntata 35, Eda si reca in Italia, creando un legame con il Belpaese.

My Home My Destiny narra la storia vera di Zeynep – interpretata da Demet Özdemir – una ragazza adottata da una famiglia benestante.

Non ne avete abbastanza? Allora mettetevi alla ricerca sulle piattaforme streaming, perché se amate il genere potete barricarvi in casa per almeno tre anni