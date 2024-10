Maltempo – 200 morti in Nepal e 100 negli Usa (VIDEO)

Sotto: il video dal Nepal

Un bilancio devastante. Le inondazioni e le frane scatenate dalle piogge torrenziali che hanno colpito il Nepal negli ultimi giorni, specialmente la capitale Kathmandu, hanno causato almeno 200 vittime, ha riferito lunedì il ministero dell’Interno nepalese. “Secondo i nostri ultimi dati, 200 persone sono decedute, 127 sono rimaste ferite e 26 risultano ancora disperse”, ha dichiarato Rishi Ram Tiwari, portavoce del ministero, all’AFP. Le ricerche di eventuali sopravvissuti proseguono nelle aree di Kathmandu sommerse dal fango.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

Tra venerdì e sabato notte, un diluvio senza precedenti negli ultimi vent’anni ha colpito la capitale e gran parte delle regioni orientali e centrali del Nepal, alla fine della stagione dei monsoni estivi. Interi quartieri di Kathmandu sono stati travolti da fango e detriti, provocati dall’improvvisa e straordinaria piena del fiume Bagmati, che attraversa la valle.

Molte delle principali vie di collegamento della capitale sono state sommerse da un’ondata di fango. Almeno 35 persone sono morte quando una frana ha sepolto tre veicoli su una strada a sud della città. “La nostra priorità è la ricerca e il salvataggio, comprese le persone intrappolate sulle strade”, ha aggiunto il portavoce.

Intanto, negli Stati Uniti, almeno 100 persone hanno perso la vita a causa dell’uragano Helene, che ha colpito duramente il Paese, secondo quanto riferito dalle autorità lunedì.

Danni gravi in Tennessee

Il governatore del Tennessee, Bill Lee, ha sorvolato domenica in elicottero l’area intorno a Blountville, dove le devastanti inondazioni legate all’uragano Helene hanno causato danni significativi. Centinaia di persone si sono radunate nelle poche stazioni di servizio risparmiate dall’uragano per fare scorta di benzina, necessaria per alimentare sia le auto che i generatori d’emergenza.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c