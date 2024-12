Lupi: situazione insostenibile nel Vicentino. La Provincia scrive al ministro Pichetto Fratin

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Vicenza: emergenza lupi, la Provincia chiede interventi concreti al ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin

La convivenza tra animali selvatici, uomo e attività produttive nella provincia di Vicenza è in grave crisi a causa dell’aumento incontrollato della popolazione di lupi, stimata in circa 80 esemplari distribuiti in 7 branchi. Nel 2024 si sono registrate già 187 predazioni, contro il centinaio dell’anno precedente, con attacchi sempre più frequenti e vicini alle abitazioni.

La situazione, che incide pesantemente su agricoltura, turismo e sicurezza sociale, ha spinto la Provincia a rivolgersi al ministro dell’Ambiente e alla Regione Veneto per richiedere misure urgenti. Tra le proposte a lungo termine: il declassamento del lupo a livello europeo, l’approvazione di un Piano nazionale per la gestione della specie, e l’introduzione di protocolli di intervento immediato.

Nel breve termine, la Provincia propone incentivi fiscali per i comuni montani interessati, sostegni economici per i malghesi, e l’uso di proiettili di gomma per dissuadere i lupi dall’avvicinarsi alle attività umane. Tuttavia, servono interventi tempestivi e figure formate per affrontare un problema che rischia di compromettere l’equilibrio socio-economico del territorio.