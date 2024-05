L’Ulss 8 Berica: potenziamento personale nell’area infanzia e famiglia

Continua l’impegno dell’ULSS 8 Berica di potenziare gli organici, con una particolare attenzione a tutti i servizi sia ospedalieri che territoriali. Per alcune professionalità, l’assunzione di personale con rapporto di lavoro di dipendente con l’Azienda ULSS risulta non sempre facile per carenza nel mercato del lavoro.

Questo vale ad esempio per i logopedisti, figura professionale volta alla educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano problemi del linguaggio, della comunicazione, della voce, della deglutizione e dell’apprendimento.

La scorsa settimana l’Azienda ULSS ha deliberato l’assunzione di tre logopedisti, due destinati a coprire posti resisi liberi a seguito pensionamento ed il terzo destinato ad incrementare l’organico del Consultorio Familiare del Distretto Ovest.

Sempre per il medesimo Distretto è stato assunto un medico specialista foniatra da destinare alla Neuropsichiatria Infantile e all’Età Evolutiva per intercettare ed effettuare una diagnosi precoce dei disturbi del neurosviluppo ed una presa in carico multidisciplinare dei bambini/ragazzi.

«Con tali assunzioni si è voluto da un lato dare risposta al sempre più crescente bisogno di assistenza nell’ambito dei servizi territoriali e dall’altro sviluppare l’assistenza di prossimità, ovvero vicina all’assistito», dichiara la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica.