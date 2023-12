LR VICENZA – Dopo le dimissioni di Sagramola, esonerato Diana

Terremoto in casa LR Vicenza in seguito alla sconfitta esterna per 4-1 di ieri contro il Trento. Dopo le dimissioni del direttore tecnico Leonardo Sagramola, il quale ha parlato di non essere riuscito a dare il contributo che avrebbe voluto, questa mattina la Società ha comunicato che l’allenatore Aimo Diana è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra.

Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l’allenatore in seconda Alessio Baresi, il preparatore atletico Esteban Anitua, il collaboratore tecnico Giampaolo Saurini e il match analist Alessandro Belleri.