Lonigo: Inferno di Bertolini lunedì 30 a Villa Pisani-Bonetti con sottofondo rock e blues

In occasione del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri, Lonigo onora Dante con un evento eccezionale, la proiezione del film Inferno di Francesco Bertolini dove, tra fumanti ghiaioni scoscesi, lande desolate bucate da spettrali sepolcri, antri illuminati da lampi improvvisi, orridi, spelonche e fiumi di pece, si muovono Dante e Virgilio incontrando dannati, diavoli, centauri e giganti. Il film verrà trasmesso lunedì 30 agosto a Villa Pisani Bonetti a partire dalle ore 21.

Il jazzista Mauro Ottolini è autore di un nuovo, sorprendente e visionario commento musicale di matrice rock e blues, che si sposa con l’eccentricità degli effetti speciali ante litteram di questo capolavoro della storia del cinema. Con Ottolini sul palcoscenico c’è la sua storica band Souspahonix e Alessandro Anderloni, ideatore e drammaturgo del progetto, a interpretare alcuni dei brani più celebri dell’Inferno di Dante.

EVENTO SPECIALE – INGRESSO € 18

IN LINEA CON LE NUOVE DISPOSIZIONI MINISTERIALI, A PARTIRE DAL GIORNO 6/08/2021 SARANNO AMMESSI AGLI SPETTACOLI SOLO GLI SPETTATORI CHE PRESENTERANNO IL GREEN PASS AL MOMENTO DELL’ENTRATA AI CONCERTI.



PRENOTAZIONI TRAMITE EMAIL

scrivendo a

festival@postounico.it

indicando nome e cognome di tutti coloro che desiderano assistere al concerto



BIGLIETTERIA DEL TEATRO COMUNALE DI LONIGO

Piazza Matteotti, 1 – Lonigo

dal 7 giugno al 2 agosto 2021e dal 23 al 28 agosto 2021

il lunedì e il sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00



INFO

Ufficio del Teatro Comunale di Lonigo, tel. + 39 0444 720241

Nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00

– Accesso dalle ore 20.00. Gli spettatori sono invitati a raggiungere il luogo del concerto con anticipo.

– Non è consentito accedere ai luoghi dei concerti con temperatura superiore a 37,5°.

– È obbligatorio l’uso della mascherina e l’utilizzo del gel igienizzante fornito dagli appositi dispenser.

– Gli spettatori sono invitati a rispettare le norme di distanziamento e a evitare assembramenti.

– In caso di maltempo i concerti saranno comunque garantiti lo stesso giorno alla stessa ora nelle location indicate fino a esaurimento dei posti disponibili.