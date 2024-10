L’ex Centrale del latte apre le porte alla città

Nel mese di ottobre l’ex Centrale del latte ospiterà dieci eventi promossi dall’assessorato alle politiche giovanili. Si parte domani, venerdì 11 ottobre, con un appuntamento organizzato da Anci e Comune sulle politiche giovanili. Si prosegue sabato 12 con il primo dei sei incontri della rassegna “La Centrale delle idee” proposta dal Focus giovani per disegnare il futuro dell’ex Centrale del Latte. Cna Veneto Ovest organizzerà il 17 ottobre un seminario sul tema del passaggio generazionale nell’ambito imprenditoriale, mentre il 19 e 20 ottobre Arciragazzi Vicenza aps realizzerà l’evento “Sport e intelligenza emotiva” nell’ambito del progetto Street Lab.«Dopo la conclusione della riqualificazione del complesso dell’ex Centrale del latte, diamo avvio ad una serie di appuntamenti per iniziare a vivere, e a immaginare la futura destinazione, della palazzina storica. Come assessorato alle politiche giovanili vogliamo infatti dare una spinta per rendere sempre più vissuto dal quartiere e dalla città questo spazio», spiega l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai.Il primo appuntamento è venerdì 11 ottobre, dalle 14 alle 18, con il terzo incontro di Anci, dal titolo “Giovani e sviluppo sostenibile, tra innovazione sociale e rigenerazione urbana – La rigenerazione urbana (è) dei giovani”. Promosso con il Comune di Vicenza, l’evento è dedicato alle politiche giovanili locali e al loro ruolo nelle decisioni pubbliche.Sabato 12 ottobre si prosegue con la tavola rotonda della rassegna “La Centrale delle idee” realizzata dal Focus Giovani Vicenza. Nel corso dell’evento, in programma dalle 10 alle 13, si presenterà il percorso di progettazione partecipata volto a disegnare il futuro dell’ex Centrale del Latte. Verranno condivise buone pratiche ed esperienze da altre città in merito all’ideazione e gestione di spazi aggregativi giovanili.Si proseguirà con cinque focus group: il 21 ottobre con i giovani provenienti dagli istituti scolastici superiori; il 23 ottobre con i giovani adulti (19 – 35 anni); il 24 ottobre con associazioni, scuole, esercenti, organizzazioni private e pubbliche del quartiere: il 28 ottobre con le famiglie del territorio; il 4 novembre con organizzazioni e associazioni della città.Il 17 ottobre, dalle 16.30 alle 20.30, Cna Veneto ovest realizzerà un seminario sul passaggio generazionale nel contesto lavorativo dal titolo “Generazioni imprenditoriali a confronto. Come affrontare le sfide del cambio generazionale nelle Pmi: strumenti, soluzioni innovative e nuove opportunità”. Verranno esaminati gli aspetti psicologici e organizzativi che emergono nei processi di successione aziendale, insieme a strategie pratiche che possano assicurare una transizione di successo, limitando conflitti e promuovendo la continuità aziendale. L’evento, aperto a chiunque sia interessato al tema, è organizzato nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione del Veneto “Gen+era: trasmissione di valore tra generazioni”.Il 19 e 20 ottobre sarà la volta di “Sport e intelligenza emotiva”, evento inserito nel progetto Street Lab. Nel corso del workshop, che combina sport e crescita personale. Grazie alla disciplina dell’ADD (Art du Deplacement), i giovani partecipanti saranno coinvolti in esercizi fisici e attività mirati allo sviluppo dell’intelligenza emotiva, migliorando così la consapevolezza dello spazio, di sé, e delle emozioni. Alle attività potranno partecipare dai 25 ai 30 ragazzi. L’evento sarà aperto al pubblico.Maggiori informazioni sugli incontri sono disponibili in Viva, l’agenda eventi del Comune di Vicenza (https://eventi.comune.vicenza.it/).