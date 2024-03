L’espressione dell’arte enogastronomica del Veneto a Cibovagare

Mancano due giorni all’avvio della prima edizione di Cibovagare, l’evento che si terrà dal 16 al 18 marzo 2024 presso il polo fieristico Fiere di Santa Lucia di Piave (TV). Tra le eccellenze Made in Italy che hanno scelto di partecipare alla manifestazione che animerà i 3mila metri quadrati del padiglione ex Filande, nelle tre giornate della kermesse sarà possibile scoprire le prelibatezze e i sapori di tante piccole aziende che si distinguono per l’espressione di valori autentici e pratiche sostenibili. Tante le imprese, spesso artigiane, in arrivo da tutta Italia, ma tra i protagonisti ci sarà soprattutto il Veneto, tra conserve, dolci, cioccolato, pasta, prodotti della panificazione, vino e liquori, e il suo ricco patrimonio di tradizioni gastronomiche e di sapori che si fondano su materie prime di alta qualità e creazioni artigianali di altissimo valore. “In un momento di grande attenzione ai temi della sostenibilità, Cibovagare nasce proprio per rappresentare il tesoro di eccellenze enogastronomiche Made in Italy, che trova nel Veneto una rappresentazione importante fatta di realtà, anche piccole, ma grandi maestri dell’artigianalità italiana e della sostenibilità”, commentano Francesca Palenzona, Amministratore Delegato di Idea Plus, la società organizzatrice, e Cristina Rombolà, coordinatrice del portale Cibovagare®. “Siamo entusiasti dello spazio che Cibovagare ha voluto dedicare all’enogastronomia del nostro territorio, noto in tutto il mondo per la sua produzione vitivinicola ma capace di regalare anche ottimi prodotti gastronomici” aggiunge Alberto Nadal, amministratore unico Azienda Speciale Fiere di Santa Lucia. “Come ente fiere siamo pronti ad accogliere questa nuova iniziativa, della quale apprezziamo in particolare l’interesse per la sostenibilità, che è uno dei temi cardine anche della nostra Fiera dell’Agricoltura in dicembre”. Oltre a gustare le specialità dei migliori produttori italiani, attenti alla qualità e all’impatto della loro produzione sull’ambiente, Cibovagare offre un’area food e un bar: uno spazio per rilassarsi, fare una piacevole e deliziosa pausa e ritornare a fare acquisti. Invitanti i truck food con le loro attraenti proposte culinarie tra cui scegliere: ostriche, hamburger e specialità emiliane, e i laboratori di pasta fresca dove rifocillarsi con piatti preparati al momento. Il tutto accompagnato da ottimi cocktail realizzati con i liquori e i distillati dei produttori dell’evento. E per concludere in dolcezza, la Gelateria didattica che propone un gelato naturale a filiera corta che soddisfa tutti i gusti, le intolleranze e perfino gli amici a quattro zampe. Tra i numerosi e variegati eventi in programma imperdibili quelli di: Sabato 16 marzo 2024 ore 13:00 – Cooking show con degustazione Cucinare con i prodotti di Nonno Andrea, la nota azienda agricola biologica e biodiversa di Villorba (TV). Omar Lapecia preparerà un risotto alla crema biologica di finocchi e arance https://www.cibovagare.it/evento/evento-programma/nonno-andrea-omar-lapecia.html Domenica 17 marzo 2024 ore 17:00 – Cooking show con degustazione Le Querce, rinomato ristorante di Ponzano Veneto: una cucina squisita e per tutti. Il piatto di Ermanno Zago, a base di verdure, è buono anche per i celiaci https://www.cibovagare.it/evento/evento-programma/ristorante-le-querce.html Tra anima e corpo, la cucina del ristorante Feva

Lunedì 18 marzo 2024 – ore 12:15

Nicola Dinato cucina con Moretto Farm, all’insegna della sostenibilità – Cooking show con degustazione https://www.cibovagare.it/evento/evento-programma/feva.html Le aziende espositrici del Veneto Provincia di Padova La dispensa di Patrizia – Società Agricola Baraldo S.S. produce e realizza conserve in agrodolce, confetture, sughi a partire da frutta e verdure di stagione provenienti dall’attività agricola di famiglia realizzate a partire da ricette tradizionali con standard di qualità elevati; Visvita S.r.l. è una realtà che nasce dalla voglia di naturalità di una madre nell’alimentazione della propria famiglia. Produce pasta artigianale, farine e prodotti per la panificazione con i cereali coltivati nei loro campi; Dave S.r.l., giovane azienda dolciaria che realizza creazioni artigianali come i panettoni, tripudio si sapori e profumi natalizi, biscotti croccanti, sbrisolone e babà soffici e intrisi di un succoso sciroppo; Provincia di Treviso Tempo S.r.l., artigiani del gusto, valorizzano nei loro prodotti le materie prime del territorio per dare vita a specialità tradizionali genuine e di alta qualità, come il radicchio rosso sott’olio o il sugo di asparagi bianchi; Az. Agr. Pajo, conosciuta per la produzione di salumi prodotti con metodo di lavorazione artigianale secondo la ricetta contadina, si sono aperti alla produzione di vino come il Raboso del Piave, il Merlot, il Cabernet franc e la Glera; Brambù S.n.c. di D’Ambrosio Massimo & C., un progetto di “street food” che propone ricette di alta qualità secondo i principi dello slow food ma adatte a un consumo in movimento; Tenuta San Giorgio S.r.l. Soc. Agr. S.u. è la storia di una famiglia dai valori autentici e le radici profonde che si tramanda di generazione in generazione la passione per il buon vino e la terra, dal 1971 a oggi. Provincia di Venezia Tenuta La Spiga Soc. Agr. S.s., azienda agricola con una precisa filosofia che si basa sul rispetto, sulla tutela della natura e sulla salvaguardia della flora e della fauna autoctona per la produzione di noci, cereali, mais ma anche del prosecco, il vino simbolo del Veneto nel mondo; Sil Di Mengo & C. s.n.c. – Cioccolateria veneziana che produce delizie al cioccolato seguendo la ricetta originaria di cui ne conserva gelosamente i segreti, frutto dell’esperienza di una pasticceria che ha saputo fondere il sapore delle spezie orientali e l’intenso aroma del cacao centroamericano. Provincia di Vicenza Maistrello Marta D.I., un’accurata selezione di materie prime di qualità, abbinamenti di gusto e rispetto per le lavorazioni artigianali per una grande specialità, i Bacoli. Dal forno escono anche buonissimi dolci, come biscotti, crostate e plumcake e la Palladina, la tipica focaccia vicentina che nasce dalla selezione delle migliori confetture artigianali con il gusto soffice della pasta a lievitazione naturale. Provincia di Verona Ensiana di Maurizio Brunelli, famiglia che nel 2019 inventa, durante un pranzo tra amici, la ricetta del suo liquore, a base di radice di Genziana: un sapore artigianale, innovativo, locale. ADC S.r.l.s., un’evooteca per la valorizzazione dell’olio extra-vergine di oliva con una selezione dei 10 migliori oli EVO realizzati con frangitura di una sola varietà di oliva. Per scoprire il programma e acquistare i biglietti in prevendita: https://www.cibovagare.it/evento