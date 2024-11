Leitner apre il colosso hi-tech della logistica a Verona

Dotato di tecnologie logistiche all’avanguardia, in un’area di 21mila metri quadrati, può contenere fino a 10mila pallet. E da qui partiranno materiali per tutto il mondo, dall’America al Far East. È il Leitner Customer Service Global Logistics Center, il centro logistico mondiale che l’azienda altoatesina del gruppo HTI ha inaugurato oggi a Oppeano, nel Veronese, a due passi dalla rete autostradale, ferroviaria e dall’aeroporto Catullo. Un sito che definisce nuovi standard dal punto di vista dell’attrezzatura tecnica e che può gestire fino a 180mila movimenti all’anno di materiale. Il progetto, frutto di un investimento di oltre cinque milioni di euro, è la risposta di Leitner alle crescenti esigenze di gestione ottimale dei pezzi di ricambio e dei materiali, dovute alla costante domanda in aumento e alla mancanza di spazi nella sede di Vipiteno, in Alto Adige.

«Il nuovo centro logistico di Oppeano non deve essere inteso solo come spazio e tecnologia, ma anche come il modo in cui organizzeremo i nostri processi – commenta il presidente di HTI Anton Seeber -. Il nostro obiettivo non è infatti solo quello di aumentare il volume del lavoro, ma soprattutto di migliorare la nostra efficienza e sostenibilità su scala globale».

Innovazione tecnologica

Al di là dei grandi numeri e della rilevanza strategica nello sviluppo globale dell’azienda, il nuovo centro logistico targato Leitner stabilisce nuovi primati dal punto di vista tecnologico. Sono numerose, infatti, le soluzioni innovative a servizio del sito logistico veronese. Tra queste, troviamo il moderno sistema SAP Warehouse Management per una migliore gestione della tracciabilità, nonché i processi logistici automatizzati. Al posto dei codici di movimentazione e della carta, si fa infatti uso di scanner e stampanti Zebra. E anche dal punto di vista strutturale, il nuovo centro di Oppeano rispetta gli standard più elevati, con un magazzino dotato di scaffali di altissima qualità e anti-sisma per 10.000 posti pallet.

Data driven

L’obiettivo è quello di stabilire un nuovo standard Leitner con una migliore gestione dei dati, una nuova definizione di imballaggi, un monitoraggio ottimizzato dei numeri seriali e dei lotti, nonché processi logistici separati per l’ingresso e l’uscita delle merci, compreso il controllo di qualità. In generale, sarà possibile digitalizzare in futuro fino all’80% dei processi logistici, un contributo essenziale per una gestione del magazzino ottimizzata e all’avanguardia. Il tutto fornirà le basi per l’automazione di molti processi che nel futuro prossimo diventerà realtà. Grande attenzione, infine, all’efficienza energetica e alla sostenibilità, da sempre punti di forza dell’azienda altoatesina: la copertura esterna del centro logistico veronese è dotata di pannelli fotovoltaici per produrre in loco energia pulita e usarla per le attività aziendali.