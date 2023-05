Lega provinciale, Frison: “Soddisfazione per sindaci eletti, a fianco di Rucco convintamente per il ballottaggio”

Frison: “Grande soddisfazione per i risultati raggiunti dai sindaci rieletti e neoeletti. A Vicenza andiamo convintamente al ballottaggio al fianco di Rucco”

“È con estrema soddisfazione che porgo i miei più sentiti complimenti ai Militanti leghisti Davide Dorantani e Matteo Mozzo, rispettivamente Sindaci rieletti a Castelgomberto e a Marostica. Con risultati in termini di preferenze, a dir poco eccellenti, il loro buon governo li ha premiati e dimostra che i leghisti sanno governare nei loro territori. Assieme alle loro squadre, alle loro Sezioni e ai loro Segretari hanno dato un esempio da seguire in tutti i territori della Provincia”.

È il messaggio lanciato, a seguito dei risultati delle amministrative 2023, dal Segretario provinciale di Vicenza della LEGA per Salvini Premier Denis Frison, che aggiunge: “Mi complimento con i neo Sindaci Marco Frison di Enego (23 anni, 72% di preferenze), Lorenzo Cracco di Bolzano Vicentino, Luca Rebellato di Nove e ringrazio tutti i Militanti, i Segretari leghisti che hanno lavorato per loro. Un grazie ai Militanti leghisti di Barbarano Vicentino, Chiampo e Quinto Vicentino e ai loro candidati Sindaci, Costanzo Bonsanto, Stefano Cinquemani, Claudio Prestifilippo per il lavoro svolto e per aver dato il loro contributo per la buona amministrazione nei loro Comuni. Si riparte dai banchi di minoranza per costruire le persone che faranno gli Amministratori del futuro. A Vicenza città andiamo convintamente al ballottaggio con il Sindaco Francesco Rucco, un buon Amministratore, una persona seria onesta, che merita il nostro pieno appoggio e la riconferma al secondo turno”, conclude.