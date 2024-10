L’Arte è Donna: mostra a Palazzo Barbaran di Castelgomberto

Un viaggio tutto al femminile, creato da una donna per le donne.

Due figure femminili vicine, i loro sguardi smarriti ma pieni di speranza, appoggiate l’una all’altra alla ricerca di conforto e forza per affrontare il futuro. Questo è il quadro simbolo della mostra personale di Alessandra Sgaggio, “Stati dell’anima”, che sarà inaugurata sabato 12 ottobre alle 17.30 nella Sala La Loggia di Palazzo Barbaran a Castelgomberto. La mostra è curata dall’Associazione socioculturale Nuovi Orizzonti APS.

Alessandra Sgaggio, docente di discipline artistiche, scrittrice e poetessa, ha coltivato fin da bambina la passione per l’arte. Al centro delle sue opere si trova l’universo femminile: figure malinconiche, nostalgiche e interrogative, simbolo di un’eterna ricerca di risposte. Nata a Montecchio Maggiore nel 1952, l’artista affianca alla pittura la scrittura poetica, in cui riversa emozioni e sensazioni che si fondono con i suoi dipinti. La sua arte si è evoluta dai paesaggi e immagini oniriche verso figure femminili spesso spigolose e sofferenti, accompagnate da tristi pagliacci espressionisti.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 27 ottobre, con una serie di eventi collaterali dedicati alla condizione femminile. Il primo appuntamento sarà domenica 13 ottobre alle 17, con “Versi dell’anima”, una lettura di poesie della stessa Sgaggio e altre voci femminili che hanno trovato riscatto attraverso la poesia. Mercoledì 16 ottobre, alle 20.30 in sala Foscola, l’arteterapista Emma Pellizzaro presenterà “Eva è tutti noi: i colori della violenza”, esplorando il linguaggio artistico delle emozioni femminili.

Il ciclo di eventi si concluderà con due incontri importanti: mercoledì 23 ottobre alle 20.30 in sala Foscola con “Mal’Amore”, una discussione sulla violenza nella coppia, condotta dagli psicologi Virginia Cioni e Diego Arcaro. Infine, domenica 27 ottobre alle 17 in sala La Loggia, giovani lettori presenteranno “L’Universo Donna visto dagli occhi dei nostri ragazzi”, con letture tratte da libri per ragazzi.

Orari della mostra:

Giovedì: 18.30 – 21.00

Sabato: 18.30 – 21.00

Domenica: 10.00 – 12.00 e 16.00 – 20.00

Per ulteriori informazioni, visitare il sito di Nuovi Orizzonti APS: www.nuoviorizzonti.net