Domenica 15 dicembre alle ore 18:30 nella sala civica del comune di Lugo di Vicenza si terrà la presentazione alla cittadinanza dell’attività di archivio orale dal titolo “La villa e il parco si raccontano”, una vera e propria raccolta di documentazioni storiche e sociali in forma orale.

La presentazione si inserisce nell’ambito del restauro del giardino storico di Villa Godi Malinverni, voluto dal proprietario Christian Malinverni attraverso i fondi ottenuti dal Ministero della Cultura, tramite il PNRR, e mira a valorizzare i giardini e il parco della prima opera del Palladio, attraverso una serie di attività culturali.

La realizzazione di questo archivio orale, nato con l’obiettivo di realizzare una raccolta di esperienze e di testimonianze attraverso la realizzazione di interviste registrate, ha coinvolto la popolazione di Lugo di Vicenza e Fara Vicentino per un totale di 21 intervistati, ed è stata possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione Ex Vuoto Teatro, la Pro Lugo e le amministrazioni comunali di Lugo di Vicenza e Fara Vicentino.

Questo archivio orale digitale permetterà di viaggiare non solo attraverso la storia della villa, ma anche attraverso la memoria del parco storico, trasformatosi da luogo privato dell’ultima nobiltà vicentina a sito turistico e spazio culturale accessibile a tutti.

L’archivio permetterà non solo di cristallizzare i ricordi delle persone intervistate in una sorta di “capsula del tempo”, ma anche di studiare i cambiamenti in villa nel ‘900 attraverso le testimonianze dirette degli intervistati, e di comprendere le trasformazioni della società e dell’economia del nostro territorio negli ultimi settant’anni, favorendo la conservazione dei ricordi di una comunità.

L’archivio orale sarà conservato nelle biblioteche civiche di Lugo di Vicenza e Fara Vicentino che renderanno consultabili queste narrazioni anche in futuro a chi studierà questo determinato periodo storico, e sarà reso disponibile sul sito ufficiale di Villa Godi Malinverni.

Alla presentazione interverranno Marco Faccin, coordinatore delle attività culturali del progetto “I Giardini del Palladio”, Tommaso Franchin e Andrea Dellai dell’Associazione Ex Vuoto Teatro, Vinicio Carollo della Pro Lugo e il prof. Andrea Savio, storico e docente dell’Università di Padova.