La storia delle marionette Lazzarini rivive a Recoaro Terme

Sabato 6 maggio, alle ore 17.00 al Teatro Comunale, Gloria Maddalena e Marilì Menato racconteranno con foto e documenti d’epoca la storia unica e magica della Primaria Compagnia Veneta Marionette Lazzarini.

Per ben 40 anni, dal 1920 al 1960, a Recoaro Terme la Compagnia Lazzarini andò in scena nella Sala Regina, uno dei pochissimi teatri stabili di marionette d’Italia.

Dopo la morte di Guglielmo Lazzarini, il fondatore della Compagnia, nel 1960, il materiale fu abbandonato sotto il palco della Sala Regina, anch’essa abbandonata, quindi esposto al degrado e alle ruberie. Negli anni Ottanta parte delle marionette furono consegnate alla famiglia Lazzarini e nel 1997 Ameris, figlia di Guglielmo, donò tutto il materiale restante al comune di Recoaro Terme.

“Alcuni dei pezzi restaurati della collezione Lazzarini – spiega l’Assessore alla Cultura Cristina Camposilvan – sono ospitati negli spazi del Centro Culturale Neri Pozza. In un momento in cui Recoaro guarda al suo futuro non può prescindere dal mantenere il legame con un passato a dir poco glorioso. Tra i protagonisti di quel passato uno spazio se lo ritaglia anche questa collezione unica. Per far si che questo patrimonio non vada disperso anche come Comune stiamo raccogliendo tutto il materiale ancora disponibile in paese presso l’Istituto Comprensivo e siamo in contatto anche con una nipote di Guglielmo Lazzarini per capire se ci potessero essere ulteriori pezzi disponibili. Una volta sistemato il tutto stiamo valutando alcuni possibili location dove dare il risalto che merita questo spaccato di cultura e società.”