La scienza non conosce confini, incontro con Stefano Bertuzzi 

Fondazione Zoé-Zambon Open Education organizza per lunedì 7 ottobre alle 17.30 un’edizione speciale in lingua inglese de «Gli Appuntamenti della Salute».

Durante l’incontro, dal titolo «Nature, health and science Know No Boundaries» (Natura, salute e scienza non conoscono confini), si parlerà soprattutto di One Health, la salute circolare, un tema molto caro a Fondazione Zoé. One Health è un approccio integrato che cerca di ottimizzare la salute delle persone, degli animali, delle piante e degli ecosistemi, tramite il coinvolgimento di diversi settori, discipline e attori, per prevenire e affrontare le sfide presenti e future della salute.

L’evento vedrà come ospite Stefano Bertuzzi, rinomato scienziato che vive e lavora da decenni negli Stati Uniti. Bertuzzi, Chief Executive Officer dell’American Society for Microbiology (ASM), una delle più grandi società scientifiche mondiali nel campo delle Life Sciences, e membro del comitato scientifico di Fondazione Zoé, ha collaborato con la Casa Bianca durante l’amministrazione Obama per massimizzare i benefici degli investimenti in ricerca scientifica. Più recentemente, ha guidato gli sforzi dell’ASM nella lotta contro la pandemia, lavorando a stretto contatto con la Task Force COVID-19 della Casa Bianca, la FDA (Food and Drug Administration) e il CDC (Center for Disease Control and Prevention) per migliorare l’accesso agli strumenti diagnostici per il coronavirus.

“La salute è un tema universale, che non ha confini e che richiede un approccio globale e circolare, che metta a sistema le tre dimensioni della salute, cioè quella umana, animale e dell’ambiente – afferma Elena Zambon, Presidente della Fondazione Zoé-Zambon Open Education – Eventi come questo hanno un respiro internazionale grazie all’esperienza e alla competenza di figure prestigiose come Stefano Bertuzzi e ci permettono di allargare i nostri orizzonti con mente aperta per capire meglio la salute di domani. Zoé è per sua natura sempre aperta a nuove esperienze come catalizzatore di conoscenza e culture diverse, ecco perché abbiamo pensato a un evento in lingua inglese in una città come Vicenza, che ne è l’esempio”.

L’appuntamento è, quindi, per lunedì 7 ottobre alle 17:30 presso la sede di Fondazione Zoé a Vicenza in Corso Palladio 36.

Per registrarsi è possibile scrivere a segreteria@fondazionezoe.it