La Polizia di Vicenza e il Natale con i bambini al San Bortolo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Nella giornata di oggi, personale della Polizia di Stato della Questura di Vicenza, unitamente a personale della Polizia Stradale di Vicenza e dell’unità cinofila della Questura di Padova, ha fatto visita ai giovani degenti dell’U.O.S. Chirurgia Maxillo Facciale Pediatrica dell’Ospedale san Bortolo di Vicenza ed ai loro genitori.

L’evento, organizzato dall’Ospedale e dalle associazioni di volontariato, fra le quali l’I.P.A., International Police Association, è stata l’occasione per distribuire in dono i berretti della Polizia di Stato ed altri gadgets, con l’attestazione di vicinanza di tutti gli Operatori della Polizia di Stato, quotidianamente impegnati nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nel capoluogo berico.

I bambini hanno potuto osservare da vicino una dimostrazione dell’unità cinofila di Padova, con l’utilizzo di un cane antiesplosivo ed uno antidroga, che hanno mostrato, come, con il loro fiuto, sempre in un clima di gioco per l’animale, si possono scovare le sostanze stupefacenti ed esplosive, occultate negli zaini e nelle tasche.

I giovani degenti hanno mostrato grande entusiasmo ed è stata data loro l’opportunità di interagire festosamente con i cani della Polizia di Stato.

E’ intervenuto anche un equipaggio motomontato della Polizia Stradale di Vicenza, dando l’opportunità ai bambini di provare l’emozione di salire sulla moto della Polizia di Stato.

Il Questore della Provincia di Vicenza, Dario Sallustio, ha voluto portare il suo personale saluto ed attestazione di vicinanza, insieme al Direttore Generale dell’Ulss 8 Berica, dott.ssa Simionato, al Reparto in argomento.