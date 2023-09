La scuola materna “Fusari” di Altavilla Vicentina raddoppia il numero di bimbi iscritti e cambia look: una piccola grande rivoluzione per essere sempre al passo con i servizi alle famiglie. Ne parliamo con il Presidente Mirko Vigolo e il Vicepresidente Andrea Colombara, della Fondazione scolastica, in chiusura di mandato. Servizio di Elisa Santucci.