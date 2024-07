Isola Vicentina – Spaccano vetrina con un tombino e rubano il fondo cassa: arrestata coppia (lei italiana, lui senegalese)

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Thiene hanno arrestato in flagranza di reato due persone, una cittadina italiana di 34 anni e un cittadino senegalese di 35 anni, per furto aggravato in concorso.

Negli ultimi giorni, i militari dell’Arma di Thiene hanno intensificato i controlli del territorio in abiti civili e in uniforme, concentrandosi soprattutto nelle ore serali e notturne, per prevenire reati predatori ai danni delle attività commerciali.

Durante una di queste operazioni, una pattuglia in borghese ha notato una coppia a bordo di una utilitaria nera, che effettuava soste sospette vicino a diversi negozi. I Carabinieri hanno deciso di pedinarli e monitorare i loro movimenti a distanza.

Arrivati nei pressi di una rivendita di sigarette elettroniche a Isola Vicentina, la coppia ha recuperato un tombino dalla strada e ha infranto la vetrina del negozio, entrando rapidamente e rubando il cassetto del registratore di cassa. I due hanno tentato una fuga precipitosa, ma sono stati immediatamente inseguiti e bloccati dai Carabinieri, che sono riusciti anche a recuperare l’intera refurtiva.

I ladri sono stati arrestati e portati nelle camere di sicurezza della Tenenza di Dueville. La mattina successiva, sono stati trasferiti presso il Tribunale di Vicenza, dove l’arresto è stato convalidato. Per entrambi è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione presso la caserma dell’Arma di Bassano del Grappa.