‘Invasione’ di aziende aretine a Vicenza Oro September

Confermata la presenza di circa 200 aziende del distretto aretino a Vicenza Oro September – The Jewellery Boutique Show, la fiera internazionale organizzata da Italian Exhibition Group, in programma dal 6 al 10 settembre a Vicenza. L’evento vedrà la partecipazione di circa 1.200 aziende, di cui il 40% provenienti da 34 paesi esteri, tra cui Turchia, Cina, Hong Kong e Germania.

La notizia è stata resa nota dalla Camera di Commercio di Arezzo, che parteciperà con il presidente Massimo Guasconi e il segretario generale Marco Randellini. I vertici dell’Ente camerale, insieme al presidente di Arezzo Fiere e Congressi e membro della giunta camerale Ferrer Vannetti, avranno anche un incontro con i dirigenti di IEG per discutere delle future iniziative del settore nel polo espositivo aretino.

La Camera di Commercio di Arezzo sottolinea l’importanza della kermesse vicentina come occasione fondamentale per valutare l’andamento di un settore che da diversi trimestri mostra una crescita significativa. I dati sull’export nazionale di oreficeria per il periodo gennaio-maggio 2024 mostrano un aumento del 58,5% rispetto allo stesso periodo del 2023, con un valore complessivo di 6 miliardi e 824 milioni di euro. La Turchia è diventata il principale mercato per l’export di oreficeria italiana, passando da 318 milioni di euro nei primi cinque mesi del 2023 a oltre 2 miliardi e 628 milioni nel 2024 (+725%). Seguono gli USA con 598 milioni di euro (-0,5%), la Svizzera con 535 milioni (-1%) e gli Emirati Arabi Uniti con 528 milioni (+15,6%). Il distretto aretino, nel primo trimestre 2024, ha contribuito a questi risultati con una quota pari a quasi il 51% dell’export italiano, rispetto al consueto 33%, e conta su 1.128 aziende attive e 8.388 addetti diretti. Tuttavia, cresce la preoccupazione per l’aumento dei prezzi dei metalli preziosi e le crescenti difficoltà nel commercio internazionale.

A Vicenza, dal 5 settembre, si terrà inoltre la ‘Hallmarking Convention’, un’assemblea che vedrà la partecipazione dei delegati dei 22 paesi aderenti alla Convenzione di Vienna e incontri del comitato scientifico, a cui parteciperanno i rappresentanti dei tre laboratori italiani delle Camere di Commercio di Alessandria-Asti, Vicenza e Arezzo. Il laboratorio Sagor di Arezzo Sviluppo, designato dal MIMIT come ufficio del saggio, presenterà la propria attività, avviata poco più di un anno fa. Finora, il laboratorio ha marchiato 3.383 manufatti in oro e 18.634 in argento, per un totale di 22.017 pezzi, destinati ai mercati di 21 Paesi, rappresentando quasi un quarto delle esportazioni aretine nel mondo.