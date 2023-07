Indiana Jones debutta in vetta al botteghino Usa: ecco i dati del weekend

Come ogni domenica pomeriggio, sono arrivate le proiezioni degli incassi settimanali e del weekend per i film in sala.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, l’ultimo capitolo della saga cinematografica con Harrison Ford, si è posizionato al primo posto del box office in Nord America. Il film ha raccolto 60 milioni di dollari in casa, una cifra in linea con le aspettative degli analisti ma insufficiente di fronte al mastodontico budget da 295 milioni di dollari, che ne fanno uno dei film più costosi di sempre. Complessivamente, il film è a quota $ 130 milioni dopo questi primi giorni di programmazione.

Il resto del podio è dominato dall’animazione. Spider-Man: Across the Spider-Verse resta saldamente al secondo posto, e porta il suo incasso globale vicino ai 600 milioni di dollari, un ottimo risultato se si pensa che il primo capitolo, nel 2018, non aveva raggiunto i $ 400 milioni. Elemental tiene duro, mitigando le perdite: terzo posto in classifica a incasso complessivo a $ 186 milioni. Il film Pixar non riuscirà tuttavia a recuperare le spede per il budget.

Fidanzata in affitto con Jennifer Lawrence ha una buona tenuta: per la commedia vietata ai minori c’è un calo del 52% in Nord America, e ora l’incasso casalingo è arrivato a 29 milioni di dollari – anche in questo caso, il budget di $ 45 milioni sarà un bel problema. Transformers: Il risveglio completa la top five, arrivando a 381 milioni di dollari nel mondo.