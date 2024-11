In fiamme la rete di protezione del cantiere all’ex Seminario: evacuata H-Farm (FOTO)

Poco prima delle 14:30 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cappellari a Vicenza, all’interno dell’ex seminario vescovile, ora cantiere del San Bortolo 2, per l’incendio di un bancale di materiale isolante, che si è esteso alla rete di protezione dell’impalcatura. Nessuna persona è rimasta ferita. Evacuato il cantiere e a scopo cautelativo anche la vicina scuola H-FARM International School, ospitata in un’altra area del seminario.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivati con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno prontamente spento le fiamme del bancale, riuscendo ad evitare l’estensione dell’incendio al resto della rete di protezione.

Le fiamme potrebbero essere state causate dalla colatura di alcune gocce di metallo incandescente, durante delle operazioni ossitaglio e sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un’ora.