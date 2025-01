“In-Chiostro d’inverno: un’ora con…”, per la chiusura della rassegna la Bertoliana omaggia Ghirotti

Lunedì 20 gennaio alle 18 nella sala Manoscritti di palazzo San Giacomo in contra’ Riale 5 è in programma l’ultimo appuntamento della rassegna “In-chiostro d’inverno” che la Bertoliana ha dedicato a tre protagonisti della cultura vicentina del Novecento a cinquant’anni dalla loro scomparsa.Dopo, dunque, l’omaggio a Guido Piovene e a Piero Nardi, è la volta del giornalista Gigi Ghirotti (Vicenza, 10 dicembre 1920 – Vicenza, 17 luglio 1974), di cui peraltro la Bertoliana conserva le carte nella sezione Scrittori vicentini del Novecento, costituite principalmente da saggi, articoli di giornali e riviste, materiali relativi ai premi giornalistici e un ricco carteggio, testimonianza di una brillante e variegata attività giornalistica e letteraria del vicentino.Saranno il critico letterario Marco Cavalli e l’attrice Stefania Carlesso a raccontare le qualità di uomo e di scrittore di Ghirotti, penna esperta ed incisiva, che ha lasciato un segno indelebile nel giornalismo italiano: celebre, ad esempio, la sua inchiesta sulla sanità dei primi anni ’70, con cui raccontò coraggiosamente al mondo il suo calvario di malato.Per partecipare all’incontro è necessario prenotare il posto scrivendo a settoreantico.bertoliana@comune.vicenza.it o telefonando allo 0444 578215.Marco Cavalli è nato a Vicenza nel 1968. Critico letterario e traduttore, è libero docente alla Scuola superiore per Mediatori linguistici di Vicenza e Belluno. Ha pubblicato “Dritte per l’aspirante artista (televisivo). Aldo Busi fa lezione ad ‘Amici’” (Mondadori 2005), “Busi in corpo 11” (Il Saggiatore 2006), “Aldo Busi” (Cadmo 2008), “Sette note sulla lettura” (Colla Editore 2010), “Fogazzaro in tasca” (Colla Editore 2011), “La compagnia di Virgilio. Storie di libri e di amici nella Vicenza di Virgilio Scapin” (Ronzani 2018), “Dante clandestino” (Manuzio Società Editrice 2020), “About sex. Una parola sfuggita dal sesso” (con Alessandro Zaltron; Mondadori 2021). Dal francese ha tradotto, tra gli altri, Sade, Flaubert, Mallarmé, Hellens, Pagnol e dall’italiano antico una scelta delle cinquecentesche Vite di Giorgio Vasari. Tra il 2012 e il 2021 ha curato la pubblicazione postuma di tre opere di Neri Pozza.Stefania Carlesso ha iniziato a fare teatro giovanissima ed è stata protagonista, sotto la direzione di Renato Stanisci, di numerosi allestimenti con un repertorio che va da Pirandello a Shakespeare, da Wilde a Bisson. Successivamente ha iniziato ad approfondire lo studio della voce lavorando come speaker radiofonica e partecipando come lettrice ad alta voce a numerose serate culturali. Oltre ad essere direttore artistico di “Bàilam Teatro”, associazione con la quale ha portato in scena due spettacoli scritti da Marco Cavalli, collabora con svariate associazioni e realtà teatrali, in particolare con “Glossa Teatro” di Pino Costalunga, Fondazione Aida e “Itinerari letterari”. Assieme ad Alessandro Zaltron ha ideato e curato Virgilio Scapin in audiolibro. Diretta da Carlo Presotto, è stata coprotagonista della pièce di Massimiano Bucchi “Da Albert Einstein a Paris Hilton: ecco perché scienza e società non si capiscono” (produzione “La Piccionaia – I Carrara”). Con L’Amante di Harold Pinter (produzione “Ensemble Teatro Vicenza”) ha debuttato anche nella regia. Laureata in storia dell’arte, oltre a lavorare in teatro, collabora con associazioni, biblioteche e musei nella realizzazione di percorsi storico-artistici d’impianto narrativo e teatrale. Tiene corsi di dizione e lettura espressiva nelle aziende e nelle scuole. Presta la sua voce per la registrazione di spot pubblicitari, videogiochi e documentari.