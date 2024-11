Il Natale si accende a Vicenza: Piazza dei Signori come non l’avete mai vista (le foto)

Tra i cori dei bambini e lo stupore del pubblico le luci del Natale ora illuminano la città!

(sotto: le foto)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

La tradizionale cerimonia di accensione delle luminarie in piazza dei Signori si è aperta tra le note dal coro degli alunni delle classi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado della città.

Il sindaco Giacomo Possamai ha salutato i numerosi presenti: «Abbiamo la fortuna di vivere in una città meravigliosa tutto l’anno, ma nel tempo delle feste Vicenza splende ancora di più. Da un lato per le luminarie che addobbano le nostre vie e le nostre piazze, dall’altro perché a rendere Vicenza più luminosa saranno le tantissime iniziative in centro storico e nei quartieri. Un ringraziamento speciale va al coro degli alunni delle classi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado della città: Calderari (IC 10), Maffei (IC 1), Giuriolo (IC 5), Bortolan (IC 2-4), Salerno (IC 6-7), Trissino (IC 8) e ai docenti degli indirizzi musicali, ai dirigenti scolastici oggi presenti e un grazie al maestro Tommaso Pilastro che ha lavorato con i coordinatori degli indirizzi musicali. Sarà un Natale speciale per Vicenza – continua il sindaco -, “Un Natale da Capolavoro”, perché quest’anno torna la meravigliosa mostra con i “Tre Capolavori” di Leonardo Da Vinci, Jacopo Bassano e Gianandrea Gazzola in Basilica Palladiana, ad ingresso gratuito per i cittadini di Vicenza e provincia, mettendo in dialogo l’arte del passato con l’arte contemporanea. Ma questo Natale sarà speciale anche per un’altra ragione: i vicentini potranno tornare ad ammirare altri capolavori nella nuova ala di Palazzo Chiericati, che sarà intitolata al marchese e mecenate Boso Roi, e sarà riaperta dal 21 dicembre dopo lunghissimi anni di restauro, con ingresso gratuito per tutti nella giornata inaugurale del 20 dicembre dalle 18.30. L’invito è quindi di “Ritrovarci a Palazzo”, per poter visitare insieme il nostro museo nella sua nuova veste, uno dei musei più ricchi e sorprendenti del territorio».

Ha poi concluso il sindaco: «A voi tutti, alle vostre famiglie e a coloro che hanno nel cuore la nostra Città, il più sincero augurio di buon Natale e di buone feste».

Dopo l’accensione delle luci dell’albero alto 17 metri, e altri due brandi cantati dal coro dei bambini, l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio ha introdotto Faber Aura, lo spettacolo di video e audio pensato e creato appositamente per Vicenza, per dare risalto alle peculiarità per cui è conosciuta in Italia e nel mondo: «Vicenza città del Palladio vedrà proprio nell’architetto del Cinquecento che l’ha plasmata il protagonista-narratore della proiezione di 8 minuti che si ripeterà ogni mezz’ora, tutti i giorni dalle 17.15 in poi; vedremo le mani del Palladio disegnare la città di Vicenza e troveranno spazio le abilità degli artigiani del territorio. I principali palazzi di piazza dei Signori, dal tardo pomeriggio per tutta la serata saranno il palcoscenico di luci e ombre».

Le facciate della Basilica Palladiana, della Loggia del Capitaniato, del Palazzo del Monte di Pietà, della Torre Bissara, del Palazzo degli Uffici, si trasformeranno per tutto il periodo natalizio in una tela luminosa dove si intreccia la narrazione delle radici artigiane di Vicenza – l’arte tessile, ceramica, orafa e la lavorazione della pelle – con le architetture dei palazzi. Il nome evoca l’essenza dell’artigianato come arte che permea l’anima stessa di Vicenza: faber è infatti l’artigiano che da forma alla materia, aura suggerisce l’atmosfera di bellezza che avvolgerà l’intera città. E naturalmente non mancherà un richiamo all’atmosfera tipica del Natale.

Vicenza oggi si è illuminata anche nelle altre zone della città con le tradizionali cascate di luci in piazza delle Erbe, in corte dei Bissari, nelle piazze Biade, Matteotti, Castello, San Lorenzo e in piazzale De Gasperi e in piazza Matteotti con una sfera luminosa perfetta per i selfie natalizi. E poi le vie, le aree verdi e le rotatorie fino alle zone periferiche confinanti con il centro storico.

“Faber Aura” si potrà ammirare in piazza dei Signori tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle 17 alle 24. Inoltre uno spettacolo video con sottofondo musicale animerà la piazza per otto minuti, ogni mezz’ora dalle 17.15 fino alle 23.45 (dalle 22.45 sarà senza audio per non arrecare disturbo).