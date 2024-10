Il Circo Togni (che compie 100 anni) a Torri di Quartesolo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Quest’anno ricorrono i 100 anni dalla nascita di Cesare Togni, capostipite di una numerosa discendenza e direttore dell’omonimo circo, il nostro circo. Quale occasione migliore di tornare in Veneto, sua regione natale, per commemorare questo anniversario così importante. Un vero e proprio evento che celebra la storia circense e l’eredità lasciata da Cesare Togni e avrà luogo dal 9 al 24 novembre a Vicenza, Torri di Quartesolo: rappresenterà un omaggio al valore culturale e storico del circo, un’eccellenza italiana.

La famiglia Togni ha mantenuto viva la tradizione circense con passione e dedizione per generazioni, portando avanti uno spettacolo che incanta e coinvolge pubblico di tutte le età̀ . In occasione di questo anniversario, ci impegniamo a offrire uno spettacolo straordinario che renda omaggio alle radici e al patrimonio artistico della famiglia Togni.

Siamo entusiasti di poter condividere questa occasione unica con la comunità di Vicenza e con tutti coloro che amano la magia del circo. Vi invitiamo a unirvi a noi per celebrare insieme questo significativo anniversario in un’atmosfera di festa e meraviglia.

In un ambiente retrò, il nostro spettacolo vanta un cast premiato ai Festival internazionali di arte circense e mette in risalto artisti, comicità e cavalli in un’esperienza unica e affascinante, tutta da vivere! Si potrà assistere alle performance di discipline storiche come quelle di Erika antipodista, oltre che elegante ballerina a cavallo, Claudio clown un po’ pasticcione, Alessandro giocoliere, Michelle con i suoi hula hoops, Valentina acrobata dell’aria. Fiore all’occhiello dello spettacolo l’esibizione di Erika e Alessandro che si uniranno in un difficile numero di pas de deux a cavallo.

Quest’anno speciale ci vede tornare alle radici degli spettacoli circensi con un programma che promette 90 minuti di emozioni che lasceranno il pubblico incantato dall’inizio alla fine.

Orari Spettacoli:

Lunedì 17.30

Martedì e Mercoledì Chiusi

Giovedì 17.30

Venerdì 17.30

Sabato 16.00 e 18.00

Domenica 11.00 e 16.00

Prezzi biglietti da €8,00 prenotabili anche su:

www.circocesaretogni.com oppure chiamando il 389/9169554

(anche tramite Whatsapp)

