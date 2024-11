Il 29 novembre Vicenza accende le luci di Natale: videomapping in Piazza dei Signori

La Città di Vicenza si accenderà con le luci del Natale da venerdì 29 novembre.

Piazza dei Signori sarà palcoscenico di uno spettacolo immersivo di luci e ombre con il videomapping “Faber Aura”.

Le facciate della Basilica Palladiana, della Loggia del Capitaniato, del Palazzo del Monte di Pietà, della Torre Bissara, del Palazzo degli Uffici, si trasformeranno in una tela luminosa che intreccerà la narrazione delle radici artigiane di Vicenza – l’arte tessile, della ceramica, orafa e la lavorazione della pelle – con le architetture dei palazzi.

Questa la principale novità del Natale a Vicenza che proseguirà fino al 6 gennaio con i tradizionali mercatini con gli chalet in legno in centro storico, i mercatini tematici nei fine settimana e poi iniziative musicali, teatrali, culturali, spettacoli itineranti, e tante altre proposte che coinvolgeranno bambini e famiglie.

Il programma del Natale a Vicenza è stato presentato oggi dall’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio, dall’assessora allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi e dal presidente del Consorzio Vicenza è Giulio Valmarana Vallortigara.

«Tra una settimana, il 29 novembre alle 17.30, il Natale a Vicenza si illuminerà in occasione della tradizionale cerimonia pomeridiana in piazza dei Signori animata dal coro composto dagli alunni delle scuole della città – dichiara l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio -. Quest’anno abbiamo scelto di offrire ai cittadini e ai turisti uno spettacolo di video proiezioni di luce pensato e creato appositamente per Vicenza, per dare risalto alle peculiarità per cui è conosciuta in Italia e nel mondo. Vicenza città del Palladio vedrà proprio nell’architetto del Cinquecento che l’ha plasmata il protagonista-narratore della proiezione di 8 minuti che si ripeterà ogni ora e ogni mezz’ora, tutti i giorni dalle 17.15 in poi; vedremo le mani del Palladio disegnare la città di Vicenza e troveranno spazio le abilità degli artigiani del territorio. I principali palazzi di piazza dei Signori, dal tardo pomeriggio per tutta la serata saranno il palcoscenico di luci e ombre. Crediamo che questo sarà un elemento di novità che attrarrà tanti visitatori e turisti in città. Non mancheranno -ma le avete già viste- le luminarie che accendono le vie del centro e che creeranno un effetto prospettico molto spettacolare. Ci saranno le cascate di luci dalle piazze e un albero di 17 metri che sarà illuminato con la tecnica ramo ramo.

Crediamo che questo sarà davvero un Natale magico e ci tengo a ringraziare personalmente e a nome di tutta l’amministrazione gli sponsor che hanno voluto contribuire davvero in modo importante a regalare questa magia alla città».

«La città si accende nuovamente di emozioni e iniziative e le vie del centro tornano ad accogliere i mercatini di Natale, la pista del ghiaccio, il trenino e la festa della befana. Sarà un periodo denso di proposte e invitiamo tutti a venire in centro per trovare l’atmosfera natalizia e tante idee per le feste» – ha commentato l’assessora allo sviluppo economico Cristina Balbi.

L’accensione delle luminarie

Le iniziative natalizie in città prenderanno ufficialmente il via venerdì 29 novembre da piazza dei Signori alle 17.30 con l’esibizione del coro degli alunni delle classi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado della città Calderari (IC 10), Maffei (IC 1), Giuriolo (IC 5), Bortolan (IC 2-4), Salerno (IC 6-7), Trissino (IC 8).

Il videomapping

Successivamente si potrà assistere allo spettacolo di videomapping “Faber Aura” che illuminerà tutte le architetture di piazza dei Signori. Il nome evoca l’essenza dell’artigianato come arte che permea l’anima stessa di Vicenza: faber è infatti l’artigiano che da forma alla materia, aura suggerisce l’atmosfera di bellezza che avvolgerà l’intera città.

“Faber Aura” si potrà ammirare dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 tutti i giorni, dalla domenica al giovedì, dalle 17.15 alle 23, venerdì e sabato dalle 17.15 alle 24. Inoltre, all’inizio di ogni ora e di ogni mezz’ora uno spettacolo video con sottofondo musicale animerà la piazza per otto minuti.

L’allestimento della piazza sarà completato con un albero naturale alto oltre 17 metri, decorato da led luminosi con luce calda.

Le tradizionali cascate di luci, immancabili per il Natale in centro storico, saranno allestite in piazza delle Erbe, in corte dei Bissari, nelle piazze Biade, Matteotti, Castello, San Lorenzo e in piazzale De Gasperi.

In piazza Matteotti una sfera luminosa sarà perfetta per i selfie natalizi.

Lungo le vie, in aree verdi e rotatorie fino alle zone periferiche confinanti con il centro storico saranno decorati anche gli attraversamenti luminosi e saranno collocate installazioni a terra.

I mercatini

Ritornano in città anche i tradizionali mercatini con gli chalet in legno, dal 29 novembre al 1° gennaio con articoli natalizi, accessori, abbigliamento, prodotti tipici regionali e di artigianato da regalare per le festività, a cura di StudioVentisette. Il Villaggio di Natale sarà, infatti, allestito in piazza Biade e in corso Fogazzaro con le caratteristiche casette di legno, sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 19, venerdì, sabato e prefestivi dalle 10 alle 21, la domenica, il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 10 alle 20.

Il Villaggio di Natale sarà completato da un mercatino in piazza San Lorenzo aperto sabato e domenica 7,8, 21, 22, 28, 29 dicembre dalle 10 alle 20. Sono previsti intrattenimenti musicali e artistici.

Sono inoltre numerosi i mercatini tematici che popoleranno il centro storico durante le feste organizzati da Coldiretti (30 novembre e 1 dicembre in piazza dei Signori e piazza Biade; 14 e 15 dicembre in piazza San Lorenzo), Associazione Pandora (30 novembre e 1, 14, 15, 21, 22 dicembre in piazza Castello), Come un incantesimo (1 dicembre in corso Fogazzaro nord).

E poi Unico, il mercato del fatto a mano in piazza dei Signori, il 7 dicembre e il Mercato dell’antiquariato in centro storico, da piazza dei Signori a viale Roma, l’8 dicembre con l’associazione Non ho l’età.

Il Magico Villaggio di Babbo Natale proposto dal Consorzio di tutela del Grana Padano sarà in piazza Matteotti dal 5 all’8 dicembre.

Merry Illustri ritorna in loggia del Capitaniato il 14 e 15 dicembre con l’associazione Illustri che proporrà illustrazioni tra cui quelle esposte nelle edizioni di Illustri Festival. Il ricavato verrà devoluto per progetti solidali.

Infine l’associazione Il Tritone sarà in contra’ Garibaldi il 14, 15, 21, 22, 23, 28, e 29 dicembre con un’esposizione di prodotti della tradizione natalizia.

Due mercatini natalizi particolarmente partecipati sono poi quello di Borgo Santa Lucia il 15 dicembre e di Santa Bertilla il 14 e 15 dicembre.

La pista di ghiaccio

Sarà un gradito ritorno anche la pista di ghiaccio coperta nell’esedra di Campo Marzo.

“Polar park Vicenza” aprirà il 23 novembre alle 16.30, con un’inaugurazione ufficiale e sarà a disposizione per il divertimento di grandi e bambini fino al 12 gennaio. Nell’area allestita per le festività natalizie ci saranno giostre per i più piccoli e una casetta dei dolci.

La pista rimarrà aperta fino al 20 dicembre e dal 7 al 12 gennaio, da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 21, sabato e domenica dalle 10 alle 22. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22. L’ultimo ingresso sarà possibile fino ad un’ora prima della chiusura. Le persone con disabilità che si presenteranno con un accompagnatore, potranno pattinare con una speciale sedia a rotelle, a disposizione gratuitamente.

Capodanno e l’Epifania

Ritorna inoltre il Capodanno a Vicenza con un grande evento in viale Roma: uno spettacolo che farà ballare tutta la città.

Le feste si chiuderanno con il Mercato dell’Epifania, il 4, 5 e 6 gennaio dalle 9 alle 19.30 in centro storico, organizzato dall’associazione Non ho l’età.

Il trenino e la giostra cavalli

Il trenino elettrico “eco express“ accompagnerà anche quest’anno in un allegro viaggio lungo le contrade del centro storico con partenza da largo Zileri, lungo corso Palladio.

Il viaggio dura 15 minuti e si raggiungono i più importanti monumenti cittadini.

Il trenino sarà a disposizione fino al 19 dicembre il sabato, la domenica e i festivi dalle 15 alle 19; dal 20 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 15 alle 19. Rimarrà in centro storico anche dopo le festività: dal 7 gennaio al 28 febbraio sarà a disposizione sabato e domenica dalle 15 alle 19, dall’1 al 4 marzo tutti i giorni dalle 15 alle 19.

A Largo Zileri si potrà trovare la giostra cavalli “Antico carosello 1921” per tutto il periodo natalizio (e fino al 4 marzo): il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, nei giorni feriali dalle 15.30 alle 19. Lunedì chiuso. Giostra e trenino non saranno disponibili in caso di neve, pioggia, condizioni meteo avverse o imprevisti tecnici.

Gli organizzatori e gli sponsor

Il Natale a Vicenza è organizzato dal Comune di Vicenza con il Consorzio Vicenzaè ed è possibile grazie a Banca Terre Venete, Banca del Veneto Centrale, Ceccato Auto, Bellieni Immobiliare, Consorzio Grana Padano, Becast automobili, Zeta Farmaceutici e al sostegno di Agsm-Aim e con il contributo dei commercianti.

Il programma

Tutto il programma del Natale a Vicenza e nei quartieri sarà consultabile nel notiziario comunale di prossima uscita che si potrà trovare nelle sedi comunali del centro storico e nei centri civici dei quartieri, nelle edicole e in molti altri luoghi della città.

Il calendario delle iniziative natalizie si potrà consultare anche dal cellulare collegandosi all’agenda eventi Viva Comune di Vicenza al link https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Natale-a-Vicenza-2024