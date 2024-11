I brand di OTB tra i protagonisti della mostra “Memorabile. Ipermoda” al MAXXI

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

OTB, polo internazionale di moda e lusso, annuncia che alcuni dei capi più iconici e memorabili dei suoi brand Viktor&Rolf, Diesel, Maison Margiela e Marni sono stati inseriti all’ interno della mostra “Memorabile. Ipermoda” di MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, in collaborazione con Camera della Moda Italiana (CNMI), e a cura di Maria Luisa Frisa.

Una selezione di abiti, materiali d’archivio e video di Viktor&Rolf, Diesel, Maison Margiela e Marni verranno esposti durante la mostra con l’intento di offrire al pubblico un’immersione nei valori artistici, estetici e creativi dei brand di OTB e una lente per indagare le questioni che la moda oggi pone, così come la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti sociali, economici, culturali e politici.

Viktor&Rolf riveste un ruolo di primo piano all’interno dell’esposizione, presentando alcuni dei suoi capi più iconici. Tra questi, spicca un abito indimenticabile della collezione “Late Stage Capitalism Waltz” Haute Couture Primavera/Estate 2023, che ha affascinato il pubblico diventando virale durante la Haute Couture Week di Parigi. Riconoscibile per i suoi abiti da ballo in tulle, romantici e sognanti, così come per le sue forme scomposte, questa collezione è espressione della rilevanza artistica del marchio. Il look è stato infatti selezionato come immagine simbolo della mostra stessa, celebrando il lavoro visionario del brand e dei suoi direttori creativi. Sarà parte dell’allestimento anche l’iconico cappotto “NO Coat” della collezione Ready-to-Wear Autunno/Inverno 2008. I visitatori potranno inoltre ammirare un abito straordinario della sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2024 “Viktor&Rolf Scissorhands”, una collezione nata per esplorare il contrasto tra la precisione dell’Alta Moda e la sperimentazione sartoriale, andando a ridefinire i confini del singolo capo.



Per Diesel è stato invece selezionato un look della collezione Ready-To-Wear Primavera/Estate 2023, composto da un micro-top e dall’iconica Belt-Skirt che ha debuttato di fronte a una platea di quasi 5000 persone. È stata la prima sfilata di Diesel aperta al pubblico, e che ha battuto un Guinness dei Primati: nel cuore della passerella si trovava infatti la scultura gonfiabile più grande del mondo. Un evento che, così come il look scelto, è stato in grado di rivoluzionare le regole del fashion system e ridefinirne il concetto di democratizzazione, secondo la visione del direttore creativo Glenn Martens.

Maison Margiela sarà ospite dell’esposizione con un capo della collezione Maison Margiela Artisanal designed by John Galliano, Artisanal Autumn-Winter 2017, e ispirata dalla ricerca di nuove possibilità, di nuove espressioni, di nuove soluzioni e nuovi significati.

Marni, infine, parteciperà alla mostra con un capo della collezione Primavera/Estate 2024, che ha sfilato a Parigi ed è stato indossato da celebrities internazionali su alcuni dei red carpet più famosi al mondo: un’ode del direttore creativo Francesco Risso alla multidimensionalità, dove sono state esasperate forme, volumi e strutture, grafismi e giochi geometrici, stampe e applicazioni. Un abito voluminoso dalla forma a clessidra, composto da un collage di fiori meticolosamente applicati su una base in cotone compatto. I punti ricamati a mano appena visibili e i bordi vivi di ogni elemento floreale enfatizzano l’artigianalità laboratoriale tipica di Marni, intrisa nella costruzione di questo abito one-of-a-kind.

La partecipazione collettiva dei brand di OTB a un’esposizione museale di tale prestigio sottolinea il profondo legame tra la moda e l’arte, una relazione che ispira e guida l’identità e la visione dei direttori creativi e dei marchi del Gruppo.

La mostra “Memorabile. Ipermoda” si inserisce nell’ambito del protocollo triennale tra Fondazione MAXXI e CNMI dedicato alla cultura della moda, alla sostenibilità e al Made in Italy, e ambisce a esplorare il ruolo della moda dal 2015. Tra abiti, accessori e immagini, l’esposizione racconta non solo i risultati finali del lavoro creativo, ma anche i percorsi progettuali e i valori che guidano il panorama della moda contemporanea. La mostra sarà inaugurata a Roma nella giornata di domani, 27 novembre 2024, e resterà aperta al pubblico fino a marzo 2025.